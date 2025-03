«He sido actriz durante 10 años, estoy preparada para dirigir el Gran Teatro de Cáceres»

«Me siento como en casa», proclama Marisa Caldera (Cáceres, 1964) mientras camina por el principal recinto escénico de la ciudad, el Gran Teatro, ... del que es directora desde la pasada semana. No esconde su felicidad. «Desde que era pequeña y me traían mis padres he venido a este lugar, que es precioso», señala esta mujer, TCAE (técnico de cuidados auxiliares de enfermería) de profesión, concejala de Asuntos Sociales de 2011 a 2019 (durante el mandato de la popular Elena Nevado) y ex integrante como actriz de la compañía cómica y de cabaret LaBotika. Sustituye a Silvia González en un cargo de confianza que ha sido el último de todo el organigrama cultural en asignarse tras el cambio político en el gobierno de la Junta de Extremadura el pasado mes de julio. Caldera recibió la llamada de la consejera Victoria Bazaga para encomendarle esta nueva tarea. «Y me emocioné», dice sonriendo.

–Fue elegida en un Consejo Rector tras el que la Diputación de Cáceres amagó con retirar los fondos al Gran Teatro por no recibir información sobre su nombramiento.

–Yo no estaba en esa reunión ni el conflicto era el nombramiento en sí. Yo creo que las formas estaban bien hechas y confío en que la Diputación mantenga la dotación económica, tenemos que ir de la mano. La cultura no tiene que tener color político y la ciudadania cacereña no tiene la culpa de esa decisión que espero que no se tome.

–¿Se ha sentido cuestionada?

–Yo tengo un buen curriculum, he sido actriz con LaBotika durante más de 10 años, hemos estado por toda España, hemos sacado el disco 'El Rap del Redoble'. He organizado muchas cabalgatas, muchos pasacalles de San Jorge, he trabajado con muchas entidades, con el castillo de la Arguijuela en protocolo y organizando actividades, he trabajado haciendo recreaciones en la Parte Antigua.

–También ha sido edil en una concejalía de mucho trato con la gente.

–Claro, estoy preparada y estoy muy a gusto en el teatro. El primer día di un paseo yo sola y estaban ensayando al piano unos profesores. Sentí muchísima paz. Recordé LaBotika, cuando venía con mis padres, en ese asiento, con un primo de mi padre que era el acomodador...Tengo capacidad para llevar un teatro, los principios son difíciles pero voy a disfrutarlo, voy a trabajar y me voy a apoyar en el equipo humano que trabaja aquí, personas que son estupendas y tienen mucho más bagaje que yo.

Relevo

–¿Cómo ha sido el traspaso de poderes? ¿Ha estado con Silvia González?

–He estado despachando con la gerente, con Asunción Milán, cuestiones técnicas. Me estoy poniendo al día. Aterricé con la MAE (Muestra Ibérica de Artes Escénicas) y pensé que yo quiero tener el teatro así siempre: lleno.

–¿Cuáles son sus proyectos más inmediatos?

–Desde que me lo dijeron mi cabeza no para de dar vueltas, tengo muchas ganas de trabajar. Yo quiero llegar a todos los públicos: infancia, mayores y sobre todo la juventud, por eso tengo que estar a pie de calle, hablar con la gente y no olvidarme de los artistas, sobre todo de los extremeños. Hay que hacer mucha calle. Una vez que tenga toda esa información le daré forma a lo que tengo yo en mi cabeza. Me encanta la música clásica y la ópera, los musicales.

–¿Habrá muchos cambios?

–No voy a quitar nada de la programación que hay porque creo que está genial, pero, si puedo, quiero darle más calidad, que ya la tiene, al Festival de Teatro Clásico.

–¿Cómo equilibrar la presencia de espectáculos de primer nivel cultural con las actividades populares que atraigan a todo tipo de públicos?

–Yo creo que en Cáceres hay un público entendido y quiero dar teatro de calidad. También quiero sacar el teatro a la calle, esta bombonera que me encanta está muy bien, pero quiero conquistar las calles.

–¿Va a recuperar algunos espacios para el teatro?

–Quiero recuperar el hall, tengo pensado algo para Navidades, para los niños. El ambigú me gustaría dedicárselo a los más jóvenes los sábados y los domingos por la mañana.

–Hay una terraza estupenda. ¿Se puede usar?

–Es complicado, es una pena pero es que están ahí todos los aparatos de aire acondicionado.

–Además hay en marcha mejoras, obra menor pero que mejorará el aspecto del edificio.

–Queremos tenerlo en las mejores condiciones para el centenario, que es en 2026. Lo vamos a pintar, adecentarlo y vamos a hacer un gran aniversario. Me voy a esmerar.

–En la próxima foto de la inauguración de Womad no repetirá nadie, todos los cargos son nuevos. ¿Cómo van las negociaciones de la prórroga del nuevo contrato?

–Se estaba negociando cuando yo entré, pero ahora tengo que coger las riendas. Se va a hacer, evidentemente, yo aseguro el Womad, pero hay que hablar y negociar.