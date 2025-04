Acepta una condena de cuatro años de cárcel por abusar sexualmente de su hija de 12 años

De tres juicios por abusos sexuales a niñas menores de edad, señalados para el 12 de diciembre en la Audiencia Provincial de Cáceres, en ... dos los acusados han reconocido ser culpables y un tercero ha sido suspendido al no comparecer el acusado por enfermedad.

Un padre denunciado de haber abusado sexualmente de su hija de 12 años, ha aceptado ser condenado a cuatro años de cárcel, además de privarle de la patria potestad durante 8 años, tiempo en el que no puede comunicar con su hija ni acercarse a ella a una distancia inferior a 150 metros. No tiene que indemnizar a la víctima ya que la madre no ha reclamado cantidad alguna en nombre de su hija.

Los abusos sucedieron el 27 de septiembre de 2022 en una localidad de la provincia de Cáceres. Sobre las cinco y media de la tarde, el procesado estaba en el salón del domicilio en el que vivían. Su mujer y su hija pequeña estaban echando la siesta en el sofá, y él despertó a su mujer colocándole el pene sobre su cara. Ella se fue a trabajar mientras su hija seguía dormida en el sofá. Fue entonces cuando el procesado empezó a tocar a su hija por encima de la ropa en la zona de sus genitales y en las nalgas, hasta que ella se levantó y se marchó, contándole lo ocurrido por WhatsApp a su hermana mayor. Después fue al trabajo de su madre para decirle lo que había ocurrido.

En una piscina particular

El segundo procedimiento por abusos sexuales a menores en el que el procesado ha reconocido ser culpable, es el que ocurrió en una casa de campo de la provincia de Cáceres el 12 de junio de 2022.

La víctima, una niña de 10 años, fue con sus padres a la finca de un conocido de la familia que tenía piscina. Mientras sus padres atendían a otro hijo, el ahora condenado, dueño de la casa, se ofreció a jugar con la niña en la piscina. El juego consistía en cogerla dentro del agua y lanzarla hacia arriba para que cayera al agua. Cuando la cogía aprovechaba para tocarle la zona de los genitales, realizando movimientos circulares, y acercaba el cuerpo de la niña a sus partes íntimas. La menor salió de la piscina y se lo contó inmediatamente a sus padres.

El procesado ha aceptado una condena de 2 años de prisión y 5 años de libertad vigilada, además de indemnizar a la menor con 12.000 euros. Durante 6 años también se le prohíbe ponerse en contacto con la víctima y acercarse a ella a una distancia inferior a 150 metros.

Suspendido por enfermedad

El tercer juicio, el que se suspendió, iba a juzgar unos hechos que supuestamente sucedieron el 16 de julio de 2021, en el bar de una piscina municipal de un pueblo del oeste de la provincia de Cáceres. Según el escrito de la fiscalía, el acusado le dijo a una muchacha de 14 años que le gustaba. Le sujetó por las muñecas y le cruzó los brazos para conseguir arrimarse a ella al tiempo que le rozaba el pecho, mientras le miraba y hacía gestos con la lengua imitando una felación. Luego abusó de la hermana mayor, introdujo una mano por debajo de la falda que llevaba puesta y le tocó las nalgas.

Le acusan de cometer dos delitos de abuso sexual. Por el cometido a una menor de 16 años el ministerio público le piden dos años y medio de prisión, y un año y nueve meses de cárcel por el otro abuso sexual. También se solicitan dos años de libertad vigilada.