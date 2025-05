«Hay que abrazar la Inteligencia Artificial como un compañero de viaje y no como un sustituto» Mapi García Almajano, responsable de Clientes de Medios de Google Cloud, ha sido este viernes la ponente en el ciclo de conferencias que conmemora el 25 aniversario de HOY.es

Álvaro Rubio Cáceres Viernes, 25 de octubre 2024, 12:05 | Actualizado 14:15h.

«Para 2030 se prevé que gran parte de las tareas estén informatizadas por IA, Inteligencia Artificial» o «las empresas que adquieran IA avanzarán diez años en su digitalización respecto a las que no lo hagan» o «la IA generativa solo ha necesitado cinco semanas para lograr 50 millones de usuarios. Es un 'boom'». Todas esas afirmaciones hechas por Mapi García Almajano, responsable de Clientes de Medios de Google Cloud, son un ejemplo que evidencian la revolución que ha generado la Inteligencia Artificial en los últimos tiempos.

Así lo ha puesto de manifiesto este viernes en el ciclo de conferencias que desarrolla HOY con motivo de la conmemoración del 25 aniversario de HOY.es.

En un acto en el Hotel Palacio de Arenales de Cáceres, García ha ofrecido una ponencia bajo el título '¿Cómo Google utiliza la IA?'. Con ella ha respondido a algunas de las claves que giran en torno a la Inteligencia Artificial y a la empresa de tecnología estadounidense que cuenta con el principal motor de búsqueda en el universo de Internet.

«La IA generativa solo ha necesitado cinco semanas para lograr 50 millones de usuarios»

Es un asunto, el de la Inteligencia Artificial, que despierta mucha curiosidad en sectores como la finanzas, la industria, la educación, la seguridad, la salud e incluso el periodismo, donde puede ser útil pero nunca suplantará a sus profesionales. «La IA te complementa, no necesariamente te sustituye», aseguró García antes de ser aún más contundente y calmar a los que creen que esta tecnología va a acabar con la humanidad. «No hay que tenerle miedo porque nos va a ayudar», ha insistido.

«Hay que abrazar la Inteligencia Artificial como un compañero de viaje que te ayuda a ser más operativo y a realizar tareas más óptimas y no como un sustituto», ha afirmado la ponente. «Las personas se tienen que acostumbrar a usar la IA en su día a día. De hecho, no creo que un robot vaya a sustituirnos», ha añadido.

Eso sí, ha dejado claro que hay que seguir el camino correcto. «Si no controlamos la IA puede hacernos mucho daño. Hay que tener mucho cuidado y por eso en Google la seguridad y protección son muy importantes», ha asegurado García. «Por ejemplo, Google tiene sus pautas y filtros que no permiten generación de nada bélico ni sexual. De cara al contenido no real, se cuenta con certificados que permiten dejar claro que determinado texto está generado por IA», ha destacado esta ingeniera Informática que lleva más de 15 años trabajando en el mundo de la tecnología para grandes multinacionales. En Google lleva seis ayudando a las empresas de medios a innovar y, en su última etapa, se ha centrado en el área de la Inteligencia Artificial.

Se trata de una cuestión que este viernes ha sido la protagonista ante la atenta mirada de los asistentes al acto, muchos de ellos empresarios del sector tecnológico en Extremadura que han tenido la oportunidad de realizar preguntas durante una charla coloquio que Mapi García ha mantenido con la directora de HOY, Mar Domínguez.

Límites éticos

Los límites éticos en las herramientas de IA han centrado muchas de las cuestiones. «Los modelos que sacamos en Google tienen unos procesos de regulación en todos los sentidos y estamos alineados con los gobiernos. Precisamente, por eso tardamos más, para no lanzar nada que pudiera afectar a los usuarios», ha incidido antes de referirse a las posibilidades que tiene la región extremeña si usa la IA.

«Extremadura y cualquiera estáis en el mismo punto, el de la curiosidad. La IA nos va a ayudar mucho a reducir el tiempo de trabajo, pero cada empresa tiene que definir su plan de acción. Hay que sacarle partido y Extremadura tiene muchas cosas con las que atraer la atención. Puede usarla, por ejemplo, para dar a conocer las bondades que tiene», ha ejemplificado la ponente.

Lo ha especificado tras aludir al trabajado que lleva realizando Google en relación a la IA. «Cuenta con 15 productos con más de 500 millones de usuarios y en todos se usa IA. Desde el año 2000 ya estábamos aplicando la IA. Solamente Google tiene más de 7.000 investigadores en Inteligencia Artificial», ha dicho.

Entre ellos dispone de Gnome, que ha permitido conocer que existen 2,2 millones de nuevos materiales de los que no sabíamos de su existencia; o AlphaCode 2, con la que se desarrolla código; así como herramientas que, entre otros aspectos, ofrecen la posibilidad de predecir la trayectoria de los incendios.

«Las empresas que utilicen Inteligencia Artificial avanzarán diez años en su digitalización»

Pero si hay un bot conversacional de IA que esa impactando a los usuarios es Gemini, que se caracteriza por ser multimodal, es decir, que puedas pasar una imagen, un vídeo, un texto o un audio. «Sabe mucho de todo», especifica Mapi. «Le puedes enviar dos horas de vídeo, 22 de audio o 70.000 apalabras y hará un resumen», ha detallado.

A Gemini se suma otro denominado NotebookLM. «Le envías el contenido que quieras, ya sea en PDF o un link, por ejemplo, y es capaz de realizar un análisis y elaborar un podcast con lenguaje natural. Es algo que ya existe para todos los consumidores y eso ya está cambiando la forma de trabajar. Ya se puede probar», ha contado García.

Con la IA, ha especificado, también se pueden hacer doblajes y crear nuevas personas, pero «en Google no recreamos humanos ya existentes», ha matizado Mapi García para dejar claro que están del lado bueno cuando se producen intromisiones al honor o la intimidad al utilizar determinadas imágenes.

La IA, ha avanzado, tiene muchas posibilidades. «Incluso una persona virtual ya puede asistir a una reunión por ti. Esto ya está aquí, no es tan futurible».

Y, precisamente, de futuro también se ha hablado en este encuentro. El siguiente paso será, según la responsable de Clientes de Medios de Google Cloud, la computación cuántica, es decir, ordenadores muy potentes que permiten la ejecución de tareas muy rápidas. Con eso, unido a la Inteligencia Artificial, estaremos ante súper cerebros innovadores.