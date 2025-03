Abogado de los condenados por el robo de Atrio: «Ha sido un jarro de agua fría y ya hemos recurrido»

«Para Constantín Gabriel Dumitru el auto de la Audiencia provincial de Cáceres ha sido un jarro de agua fría». Habla el abogado de ... los condenados por el robo de Atrio, Juan José Collado, que explicaba ayer que ya ha elaborado el recurso contra la decisión judicial de no conceder la expulsión a su cliente. Sobre la argumentación del auto de la Audiencia en el que se indica que no es un delito grave indica que en la página 49 de la sentencia se acredita la gravedad de los hechos. «La Audiencia provincial reconoce que es de especial gravedad».

Por otro lado y sobre el peligro para la seguridad y el orden público, que el auto desestima a la hora de denegar su expulsión, indica que a Constantín igual que a Priscila, la Policía Nacional le inició un expediente de expulsión de ciudadanos de la Unión Europea. «Ese expediente termina con una resolución de la Subdelegación del Gobierno que dice que a Constantín se le expulsa de España porque supone un grave peligro para el orden y la seguridad pública».

Este expediente no se llegó a cumplir porque es la autoridad judicial la que determina, en última instancia esta expulsión. «La Subdelegación del Gobierno expulsa a Constantín por una normativa española que recoge lo que dice la normativa europea y se produce una colisión con lo que dice la Audiencia, que dice que no hay un grave peligro». Para su recurso alude a una sentencia del Tribunal Supremo que dice que en el caso de que exista un expediente administrativo en el que se determine que un ciudadano europeo es un grave problema no hay obstáculo en que se apruebe su expulsión.

Hasta que se resuelva el recurso Dimitru seguirá en la prisión de Cáceres, disfrutando de permisos penitenciarios. «Su estancia en prisión sigue siendo la misma, como un preso más», destaca Collado, que, a la par que el recurso, continúa trabajando para que el juicio a los condenados por el robo de las botellas de Atrio pueda volver a celebrarse. A su salida para disfrutar de su primer permiso penitenciario el condenado por el robo de Atrio señaló las «irregularidades» del proceso, haciendo especial hincapié en un video utilizado como prueba durante el juicio. «Es un vídeo que está en blanco y negro, que dura 30 segundos y en esos 30 segundos es imposible sacar 45 botellas de ahí, está codificado, no se ve prácticamente nada, no tiene ni fecha ni hora, y el señor juez Joaquín González Caso en el día del juicio se supone que los tenía que poner, y no los puso». Este motivo, tal y como apuntó también su abogado en ese momento les va a hacer plantearse una revisión de sentencia y solicitar un nuevo juicio.