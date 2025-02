El abastecimiento de Cáceres está asegurado para más de un año con el Guadiloba al 85%

Unos 3.000 euros diarios cuando hay que bombear

Que no sea necesario activar el bombeo del Almonte al Guadiloba no es una cuestión menor. En 2013 eran 2.000 euros diarios, según el Ayuntamiento. Con el incremento de precios de la electricidad de los últimos años, son unos 3.000 euros de coste. Según esta cifra estimativa, el ahorro andaría por los 90.000 euros mensuales. Fuentes municipales aclaran que de entrada esa impacto recae sobre la concesionaria, «pero todo acaba repercutiendo finalmente en el contrato», subrayan. Canal ya ha pedido sin éxito una revisión de tarifas anteriormente. El trasvase desde Alcántara se paró el pasado 20 de octubre, según informó entonces el Ayuntamiento, por las fuertes lluvias y para evitar que el arrastre de las precipitaciones averiara las bombas. La lluvia reciente ha provocado que los embalses de la provincia se encuentren al máximo, con imágenes que no se veían desde hace años. Es lo que ocurre por ejemplo en el embalse de Valdesalor. Su capacidad es de 14 hectómetros cúbicos y se sitúa en 12,84. Por encima del 90 por ciento. Según SAIH, el viernes 19 a las siete de la tarde superó su capacidad total y se puso al 102,68 por ciento. El agua comenzó a rebasar el pantano por la presa. Esa situación ya se ha produjo también hace una década, en febrero de 2014.