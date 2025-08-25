300.000 personas han visitado el cacereño Palacio de Los Golfines en sus 10 años como museo
La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán celebra el aniversario de uno de los focos culturales más activos de la ciudad monumental
Cáceres
Lunes, 25 de agosto 2025, 07:48
Es uno de los recintos más especiales del entorno monumental de Cáceres, un palacio que une los estilos gótico, renacentista y plateresco. Se trata del ... de los Golfines de Abajo, que, situado en la Plaza de Santa María, cumple este septiembre una década desde que se hizo visitable al público. El día 11 a las 20.30 horas en la concatedral tiene lugar un concierto para celebrar esta efemérides, a la que se sumará una batería de actividades de distinto tipo.
Durante este tiempo, tal y como explica Marisol Duchel, responsable de actividades y proyectos de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, a quien pertenece el museo, alrededor de 300.000 personas se han adentrado en este espacio, la mitad dentro de su programa de visitas guiadas a su colección permanente y la otra mitad, 150.000, en sus distintas actividades, como las exposiciones temporales o la de belenes, que tienen mucho éxito Navidad tras Navidad. «Es el único palacio visitable de Cáceres como tal, no hay ninguno que tenga el circuito que nosotros tenemos establecido, que sea un museo de ambiente como tal», destaca Duchel, una de las nueve personas que trabajan en este espacio.
En el año 2016 se incorporó una sala de conferencias y una sala de exposiciones temporales. Dos años más tarde se terminaron las obras de reforma del patio posterior, de 1.000 metros cuadrados. En el año 2020 se iniciaron los trabajos de adecuación de las nuevas salas, que se abrieron en 2023. Las visitas guiadas que se llevan a cabo tienen una duración de una hora. «Como proyecto museístico está terminado, no creo que haya cabida para ninguna sala más porque quedaría desubicada, pero la intención de la fundación es seguir mostrando su propio patrimonio artístico». Actualmente se está preparando una exposición de dibujos propios de la fundación para el próximo mes de octubre, dentro de las actividades que se preparan dentro del décimo aniversario.
Nobleza
El museo utiliza todo el inventario de los bienes de la colección, que contiene todo el patrimonio de Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. El objetivo es explicar al público cómo era una familia de la nobleza a lo largo de los siglos. La joya de una de las salas de la última ampliación es un comedor que recrea una mesa de gala del XIX o del XX. Los amantes de los detalles pueden disfrutar de la disposición de platos y cubiertos y de la calidad de las materias primas con las que están fabricados. Es llamativo el dormitorio con su tocador y todos los objetos de aseo y belleza de la época, desde los cepillos hasta el maquillaje en polvo, adornos para el pelo o cuchillas. Este recinto se enseña con visita guiada y la entrada cuesta tres euros y supone una contribución a ampliar la visita y los días de pernocta de los turistas en Cáceres.
La Fundación está abierta a las colaboraciones externas, como la muestra en la que se expusieron en 2023 unos dibujos de Emilio Sánchez Perrier adquiridos por la Fundación y cedidos al Museo del Prado. «El Palacio se ha convertido en referente de las actividades culturales, hacemos sesiones de salas para que otras instituciones tengan la oportunidad de dar cabida a las actividades dentro del centro neurálgico de la ciudad monumental, desde obras de teatro del Festival de Teatro Clásico de Cáceres a conferencias, encuentros, como el de Neurocientíficos que organizamos nosotros mismos», señala Duchel, que destaca también la presentación del diccionario de la Academia de la Historia.
Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno nació en San Sebastián en 1923. Tras el fallecimiento de su padre, Alfonso Pérez de Guzmán el Bueno y Salabert, hereda los títulos y el patrimonio familiar. Al no haber descendencia de su matrimonio con Julio Peláez Avendaño deciden constituir una fundación.
Visitas teatralizadas, programa para niños y una exposición
La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno prepara con ahínco su programa para el décimo aniversario. Los actos arrancan el día 11 en Santa María, un concierto en el que que actuará el ensemble La Ritirata bajo la dirección de Josetxu Obregón.
El día 12 de septiembre se va a llevar a cabo una sesión de teatro para niños con Asunción Mieres, directora de la compañía Emulsión Teatro. También se harán visitas teatralizadas a cargo de Insertus. En el mes de octubre, el día 29, se inaugurará en el Palacio de los Golfines de Abajo una exposición de unos 80 dibujos de diferentes técnicas y artistas pertenecientes a la Fundación. En noviembre habrá un ciclo de conferencias.
Además de las actividades puntuales por el décimo aniversario la Fundación también quiere sonsolidar mejoras, como las visitas guiadas en inglés, algo que ya se ha puesto en marcha de manera puntual.
Buscan consolidar el público juvenil y recientemente se ha puesto en marcha una visita familiar en la que se ha incluido un cuadernillo de actividades para hacerles a los niños más amena la visita.
Otro objetivo es ahondar en sus raíces y difundir el linaje de donde viene Tatiana Pérez de Guzmán. El historiador Gonzalo Herreros hizo una investigación sobre el linaje de los Golfines de Cáceres y sobre los Pérez de Guzmán el Bueno. «Esas investigaciones están publicadas y también hemos tenido por parte de dos doctores arquitectos de la Universidad la investigación sobre el edificio, la Fundación tiene ese fin, tanto de dar a conocer el linaje de su fundadora como seguir difundiendo todo lo relacionado con su patrimonio histórico artístico», explica Marisol Duchel, que destaca también la apertura on-line del archivo histórico en el 2021. «Ha habido una buena cantidad de hitos importantes a lo largo de estos 10 años».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.