HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Palacio de los Golfines de Abajo abrió al público hace una década, en septiembre del año 2015. HOY

300.000 personas han visitado el cacereño Palacio de Los Golfines en sus 10 años como museo

La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán celebra el aniversario de uno de los focos culturales más activos de la ciudad monumental

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Lunes, 25 de agosto 2025, 07:48

Es uno de los recintos más especiales del entorno monumental de Cáceres, un palacio que une los estilos gótico, renacentista y plateresco. Se trata del ... de los Golfines de Abajo, que, situado en la Plaza de Santa María, cumple este septiembre una década desde que se hizo visitable al público. El día 11 a las 20.30 horas en la concatedral tiene lugar un concierto para celebrar esta efemérides, a la que se sumará una batería de actividades de distinto tipo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más de un centenar de afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de Murcia
  2. 2

    Heridos cinco actores del parque temático Puy du Fou
  3. 3 Una sandía de 65 kilos y un melón de 24, en el concurso de Villanueva de la Serena
  4. 4

    Los daños a los cerezos por el fuego: «En horas hemos perdido el trabajo de una vida»
  5. 5 El radar que más multa en Extremadura está en la A-66
  6. 6

    El arqueólogo de Sierra de Gata que murió cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca
  7. 7 Herido grave un hombre de 66 años tras una cornada en un festejo taurino celebrado en Guadalupe
  8. 8 Arde un coche en la EX-A1 y provoca el corte de la autovía cerca de Malpartida de Plasencia
  9. 9 Trasladan a Badajoz con una lesión vascular grave al hombre corneado en Guadalupe
  10. 10 Una mujer muere arrollada por la hélice de una embarcación tras caer al mar en Jávea

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy 300.000 personas han visitado el cacereño Palacio de Los Golfines en sus 10 años como museo

300.000 personas han visitado el cacereño Palacio de Los Golfines en sus 10 años como museo