300.000 personas han visitado el cacereño Palacio de Los Golfines en sus 10 años como museo

Es uno de los recintos más especiales del entorno monumental de Cáceres, un palacio que une los estilos gótico, renacentista y plateresco. Se trata del ... de los Golfines de Abajo, que, situado en la Plaza de Santa María, cumple este septiembre una década desde que se hizo visitable al público. El día 11 a las 20.30 horas en la concatedral tiene lugar un concierto para celebrar esta efemérides, a la que se sumará una batería de actividades de distinto tipo.

Durante este tiempo, tal y como explica Marisol Duchel, responsable de actividades y proyectos de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, a quien pertenece el museo, alrededor de 300.000 personas se han adentrado en este espacio, la mitad dentro de su programa de visitas guiadas a su colección permanente y la otra mitad, 150.000, en sus distintas actividades, como las exposiciones temporales o la de belenes, que tienen mucho éxito Navidad tras Navidad. «Es el único palacio visitable de Cáceres como tal, no hay ninguno que tenga el circuito que nosotros tenemos establecido, que sea un museo de ambiente como tal», destaca Duchel, una de las nueve personas que trabajan en este espacio.

En el año 2016 se incorporó una sala de conferencias y una sala de exposiciones temporales. Dos años más tarde se terminaron las obras de reforma del patio posterior, de 1.000 metros cuadrados. En el año 2020 se iniciaron los trabajos de adecuación de las nuevas salas, que se abrieron en 2023. Las visitas guiadas que se llevan a cabo tienen una duración de una hora. «Como proyecto museístico está terminado, no creo que haya cabida para ninguna sala más porque quedaría desubicada, pero la intención de la fundación es seguir mostrando su propio patrimonio artístico». Actualmente se está preparando una exposición de dibujos propios de la fundación para el próximo mes de octubre, dentro de las actividades que se preparan dentro del décimo aniversario.

Nobleza

El museo utiliza todo el inventario de los bienes de la colección, que contiene todo el patrimonio de Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. El objetivo es explicar al público cómo era una familia de la nobleza a lo largo de los siglos. La joya de una de las salas de la última ampliación es un comedor que recrea una mesa de gala del XIX o del XX. Los amantes de los detalles pueden disfrutar de la disposición de platos y cubiertos y de la calidad de las materias primas con las que están fabricados. Es llamativo el dormitorio con su tocador y todos los objetos de aseo y belleza de la época, desde los cepillos hasta el maquillaje en polvo, adornos para el pelo o cuchillas. Este recinto se enseña con visita guiada y la entrada cuesta tres euros y supone una contribución a ampliar la visita y los días de pernocta de los turistas en Cáceres.

La Fundación está abierta a las colaboraciones externas, como la muestra en la que se expusieron en 2023 unos dibujos de Emilio Sánchez Perrier adquiridos por la Fundación y cedidos al Museo del Prado. «El Palacio se ha convertido en referente de las actividades culturales, hacemos sesiones de salas para que otras instituciones tengan la oportunidad de dar cabida a las actividades dentro del centro neurálgico de la ciudad monumental, desde obras de teatro del Festival de Teatro Clásico de Cáceres a conferencias, encuentros, como el de Neurocientíficos que organizamos nosotros mismos», señala Duchel, que destaca también la presentación del diccionario de la Academia de la Historia.

Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno nació en San Sebastián en 1923. Tras el fallecimiento de su padre, Alfonso Pérez de Guzmán el Bueno y Salabert, hereda los títulos y el patrimonio familiar. Al no haber descendencia de su matrimonio con Julio Peláez Avendaño deciden constituir una fundación.