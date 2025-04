Unas 300 personas se concentran en Hinojal para rendir homenaje a Vicente Sánchez

Manuel M. Núñez Cáceres Domingo, 10 de marzo 2024, 19:53 | Actualizado 21:40h. Comenta Compartir

Homenaje a Vicente Sánchez en su pueblo. Era el segundo de los tres días de luto. Unas 300 personas han participado esta mañana en un emotivo minuto de silencio en memoria del jubilado de 79 años cuyo cuerpo sin vida apareció el pasado viernes a dos kilómetros de la localidad. Lo encontró la Guardia Civil tras el testimonio del que de momento es el único imputado en este caso, el alguacil municipal, José María Lindo.

Como se ha venido informando, el sábado pasó a disposición judicial y, tras declarar durante algo menos de una hora, la titular del juzgado de instrucción número tres decretó su ingreso en prisión sin fianza. Se le atribuyen los delitos de homicidio, robo con violencia y estafa.

En Hinojal, a unos 25 kilómetros de la capital, el caso ha disparado la tensión. Esta mañana se percibía en el ambiente. El silencio y el dolor se mezclaban. La alcaldesa, María Blanca Vivas, ha leído un manifiesto en un acto sencillo en el que se ha recordado la figura de Vicente y se ha hecho una llamada a la unidad de toda la población. «Ahora debemos ser un pueblo unido frente a la desgracia», resaltó. «Queridos vecinos y vecinas, llevamos unos días malos y dolorosos», había arrancado su mensaje. «Jamás pensamos que en nuestro pequeño pueblo íbamos a vivir esta tragedia que nos ha sacudido», admitía la regidora.

Recordar

«Solo podemos hacer esto. Se trata de recordar a Vicente. Ha estado prácticamente todo el mundo en el minuto de silencio ante el Ayuntamiento. Las calles estaban vacías», destaca José Luis Lancho, portavoz de la familia de Vicente Sánchez. Los que no estuvieron fueron los familiares del detenido. Están tan afectados que se han recluido en casa. No esperaban algo así, señalan en Hinojal.

Con el secreto de sumario todavía vigente y la investigación abierta, el caso sigue repleto de incógnitas y muchas de ellas corresponden no solo a la familia del muerto sino también a la del hombre que aparece como presunto autor, José María Lindo. «Es una situación muy difícil. Aquí hay dos familias afectadas. Hay que reconocer que la de él lo estará pasando también muy mal. Ha sido algo inexplicable», cuenta Lancho.

«Ahora debemos ser un pueblo unido frente a la desgracia», se destacó en el manifiesto

También la alcaldesa cree que toca prepararse para momentos que van a ser de sufrimiento cuando por fin se autorice el traslado del cadáver. «Nos falta dar a Vicente el último adiós, pero ahí estaremos apoyando a su familia en este dolor». Es lo que pide la propia familia, pero todavía sin éxito. «En principio la autopsia está concluida, aunque falta algún trámite más. Lo último que nos dijeron ayer es que esto es 'cuestión de días'. Esperamos noticias a partir de mañana lunes», indica el portavoz. Por este motivo, y al no haber podido dar sepultura al fallecido, sus hermanos han regresado en las últimas horas a Madrid. Tenía dos hermanas y un hermano en la capital de España y otra hermana en Barcelona, aunque ésta no ha podido desplazarse aún hasta Hinojal.

Al no haber podido recuperar aún el cuerpo de Vicente, sus hermanos han regresado a Madrid

En el tanatorio de este pequeño municipio próximo a Talaván y de solo 393 habitantes ya lo tienen todo preparado para recibir el cuerpo de Vicente cuando la jueza firme la autorización. Otra cuestión adicional es el proceso judicial abierto.

Por ahora solo se ha pronunciado la titular del juzgado con las primeras medidas adoptadas. La Guardia Civil incide en que la operación sigue. La posición de la Fiscalía en este caso no ha trascendido y el acusado cuenta con la asistencia letrada de una abogada de oficio. No quiere hacer declaraciones.

La familia del difunto, en principio, ha optado por no personarse en el procedimiento como acusación particular. De hecho, uno de los familiares, Javier Flores, apelaba al papel de la Fiscalía en este asunto para conseguir cerrar el caso. «Habrá que verlo con detalle pero con un buen fiscal este caso está claro. Se declara culpable y asume lo ocurrido. No tenemos abogado», declara Javier, que asume que tendrán que hablar entre todos los integrantes de la familia para decidir definitivamente si se personan o no.

El Ayuntamiento no tiene intención de hacerlo. Prefiere pasar página, adelantó la alcaldesa. «Hay dos familias rotas por el dolor, una por la muerte de su familiar y otra por lo que todos sabemos», recordaba ayer. También hizo en el homenaje a Vicente una última petición: «Ahora debemos ser un pueblo unido frente a la desgracia».