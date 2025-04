21.747 cacereños cambian de médico de familia por el concurso de traslados

Los usuarios tienen derecho

No es extraño que después de muchos años el facultativo de cabecera se sepa el nombre de su paciente y conozca al dedillo y sin necesidad de mirar en el ordenador su historial de dolencias y hasta su modo de vida y hábitos.

El cambio de médico de familia genera cierto descontento en los pacientes sobre todo cuando se ha establecido una relación de confianza, algo que se produce en el caso de las personas mayores, que acuden con frecuencia al consultorio.

¿Puede un paciente cambiar de médico si el nuevo no le convence? El SES explica que sí, que es un derecho del usuario. y que debe hacerlo rellenarlo un cuestionario. Se puede solicitar ese cambio siempre y cuando el nuevo médico elegido no tenga lleno el cupo de tarjetas. El impreso puede descargarse en la página web del SES y también en el mostrador del centro de salud, directamente, argumentando para este cambio una decisión personal. La solicitud para cambiar al titular de la tarjeta sanitaria puede hacerse también para el pediatra, aunque hay centros de salud en, como el Zona Centro de Cáceres, en el que solamente hay un pediatra y su correspondiente enfermera, por lo que no hay más opción.

En el caso del centro de salud del Nuevo Cáceres, el Sebastián Traba los niños que van naciendo son asignados una de los tres pediatras que pasan consulta en este consultorio en función del mes en el que hayan nacido. En ocasiones los padres eligen después de los primeros meses un pediatra diferente al que le ha correspondido de partida.