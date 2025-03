Piden 15 años de cárcel a un acusado de violar a su pareja en Navalmoral de la Mata

El próximo martes, 24 de enero, está previsto que sea juzgado en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres un vecino de Navalmoral ... de la Mata acusado de haber violado a su pareja.

El presunto violador es un hombre de nacionalidad marroquí, que desde diciembre de 2018 mantenía una relación de pareja con una joven, viviendo de vez en cuando en el mismo domicilio.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía de Cáceres el 29 de septiembre de 2021, sobre las ocho de la tarde, ella fue a la casa de un amigo del acusado, en Navalmoral de la Mata, con la idea de pasar la noche con su novio.

Al entrar en la vivienda comprobó que estaba su pareja, pero al ver que se encontraba fumando hachís se quiso ir para su casa, según el fiscal, porque el procesado se muestra muy violento cuando consume droga.

Él le impidió que se fuera, la cogió el brazo izquierdo y se lo retorció poniéndoselo a la espalda mientras le enseñaba un cuchillo.

Le soltó el brazo, le cogió del cuello y le golpeó la cabeza contra la pared. Le volvió a retorcer el brazo para colocárselo otra vez a la espalda, y le puso la navaja en el cuello. Según la acusación pública, a la fuerza le bajó los pantalones que llevaba, y la agredió sexualmente. Cuando terminó la novia se pudo marchar.

Ella recibió golpes en la muñeca, en la ceja izquierda y en la cabeza. Sufrió heridas de las que tardó ocho días en curar. Tenía una contusión parietal izquierda con cefalohematoma, contusión en ceja izquierda con hematoma y ligera tumefacción, equimosis en región sacra izquierda y glúteo derecho, contusión con dos hematomas en cara dorsal de la muñeca izquierda y eritema a nivel de la vulva.

El martes el supuesto violador será acusado de un delito de agresión sexual y otro de lesiones en el ámbito familiar. Por el delito de agresión sexual se enfrenta a una petición de 14 años de prisión, que esté 10 años en libertad vigilada, y que durante 20 años no pueda comunicarse con su expareja ni acercarse a ella a menos de 500 metros. Por el delito de lesiones leves le piden un año de prisión, no poder usar armas durante tres años, y no poder comunicarse con su exnovia ni acercarse a ella a menos de 500 metros durante tres años.