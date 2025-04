Vox vota en contra de la moción por el día de la LGTBI en Badajoz

Rocío Romero Badajoz Jueves, 27 de junio 2024, 18:52 Comenta Compartir

«VOX no va a entrar nunca en la trampa de la izquierda con banderas que no representan a todos los homosexuales. Por eso, lo ... que hacemos en primer lugar es negarnos a que se hable de un colectivo, que es lo que pretenden aquellos a los que interesa arrogarse la supuesta representación de todas las personas homosexuales. El lobby LGTBI no representa a todos los homosexuales, ni siquiera a la mayoría».

Este es un extracto del discurso que ha pronunciado este jueves el portavoz de Vox, Marcelo Amarilla, durante el debate abierto por PP y PSOE en el pleno del Ayuntamiento de Badajoz. Ambos han aprobado una moción emitida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI este viernes. Las concejalas del PP Elena Salgado y del PSOE Concha Baños leyeron el texto, mientras que Marcelo Amarilla criticó las fiestas del Orgullo. «Son un instrumento más en ese avance constante de las políticas de género. Hemos visto en muchas ciudades a niños asistiendo a espectáculos soeces que no tienen por qué ver a su edad, sólo porque el Ayuntamiento permite, cuando no promueve, la imposición de esta ideología divisiva en todos los ámbitos de la vida social, desde la escuela hasta las plazas». «Cada vez que abren la boca, demuestran la importancia de los avances en Derechos Humanos», le reprochó la concejala socialista Concha Baños. El portavoz de Vox, Marcelo Amarilla, invitó a denunciarle por delitos de odio si realmente creen que lo comete con sus palabras y postura ante el movimiento LGTBI. Amarilla insistió en último lugar que su partido está en contra de todo tipo de violencia. Durante la sesión de pleno se guardó un minuto de silencio por la última víctima de violencia de género. Se levantaron todos los concejales, también los de Vox. El PP sí apoyó, en cambio, a Vox en la primera moción presentada por su nueva concejala, María Jesús Salvatierra, para promover más ayudas a los jóvenes que quieran emprender desde la ciudad. El PSOE se abstuvo porque considera que a la propuesta le faltaban «ajustar algunas cuestiones y darle fondo». PP y Vox, pero sin el PSOE, aprobaron una tercera moción sobre el mapa concesional de los servicios de bus de la Administración General del Estado. Esta insta al Gobierno a elaborar un nuevo mapa que tenga en cuenta las particulares de cada territorio. El concejal de Hacienda, Javier Gijón, denunció que Badajoz puede perder líneas hacia Murcia y el Levante, dado que la Junta no puede financiarlas al abarcar más de una comunidad autónoma. El PSOE aseguró que es un asunto en negociación, pero sin nada decidido. Durante esta sesión de pleno, el PP aprobó en solitario la subida de los precios del agua en un 58% que entrará en vigor en unos días, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (FEMP), y el pago de 170.000 euros a la Junta de Extremadura en concepto de intereses de demora por la devolución de 2,1 millones de euros a la administración regional por no haber terminado las obras de la piscina de la margen derecha en tiempo y plazo.

