La Junta busca el apoyo de alcaldes afines frente a los planes del ministerio sobre el bus

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, ha mantenido este jueves en Mérida una reunión con alcaldes de municipios afectados por el ... mapa concesional nacional de transporte por carretera, con el objetivo de recabar su «apoyo y su fuerza tratar de hacerle ver» al ministro Óscar Puente que tiene que convocar cuanto antes una conferencia sectorial en la que todas las regiones aborden la propuesta estatal.

Martín insistió en que lo que le ha facilitado el ministerio a la Junta es una propuesta «bastante trabajada y no un borrador», y añadió que la misma afecta a 164 municipios donde viven más de 800.000 extremeños y va a dejar «aisladas» a 126 localidades. Por eso, el consejero trata en su encuentro con alcaldes de fijar al menos un calendario de actuaciones a tomar para hacerle llegar a Óscar Puente que el rechazo a su propuesta «no es cosa solamente de la Junta sino de otros muchos representantes públicos que se ven perjudicados».

Al respecto, Martín Castizo ha reconocido que la Junta no ha recibido todavía comunicación oficial del Ministerio de Transportes para convocar a las regiones, informa Europa Press.

«Es una conferencia en la que el ministerio convoca a los consejeros autonómicos con cierta periodicidad pero que hace ya más de dos años que no la convoca», ha lamentado el consejero, quien, tal y como ya hizo en una rueda de prensa este pasado lunes, ha advertido de que la propuesta ministerial de mapa concesional «pretende dejar a Extremadura más aislados y más abandonados que nunca».

Así, ha remarcado que la intención de la Junta «ha sido, es y seguirá siendo defender los intereses de todos los extremeños sin colores políticos, sin atender a quién se vota ni a quién han votado en el pasado» y que, por ello, ha convocado este jueves en Mérida a todos los ayuntamientos afectados.

No obstante, al encuentro en Mérida han asistido en torno a medio centenar de alcaldes y tenientes de alcaldes de ayuntamientos de la región, todos ellos gobernados por formaciones diferentes al PSOE, toda vez que ningún edil socialista ha acudido a la misma.

«Hoy están aquí los que han querido estar», ha afirmado Manuel Martín, quien ha rehusado entrar en todo caso en «polémicas electoralistas que son fruto de la tensión electoral» de la campaña del 9J «y no de la vida pública extremeña».

En este sentido, ha señalado que la Junta ha creído «conveniente» es convocar este jueves en Mérida los 164 alcaldes afectados por el nuevo mapa concesional, dentro del convencimiento de la «importancia» del municipalismo y de que entre todos conseguiremos más cosas«. »Si vamos todos de la mano conseguiremos más cosas«, ha espetado.

En todo caso, ha reconocido que le da «pena» que habiendo alcaldes que, según ha dicho, «estando interesados en conocer y en saber cómo les afecta el nuevo mapa concesional de transporte y que puedan defender el aislamiento que van a sufrir sus localidades» no puedan asistir a la reunión de este jueves en Mérida «por la orden absurda» del secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, quien con esta orden les «niega la posibilidad a los alcaldes de saber en qué les afecta el nuevo mapa concesional y tener argumentos para defender el aislamiento que van a sufrir sus pueblos».

Así, se ha mostrado «convencido» de que, una vez pasen las elecciones del 9J, el interés que muestran muchos de los alcaldes va a ser también el interés del PSOE extremeño.

Por otra parte, sobre el argumento escuchado en los últimos días sobre que la propuesta ministerial reduciría los tiempos de viaje y el precio de los billetes, el consejero ha señalado que la Junta responderá «rotundamente que no si esa reducción va a conllevar dejar aisladas a 126 localidades». «No vamos a permitir nuevos recortes en nuestras comunicaciones y un nuevo ataque al mundo rural», ha recalcado.

Como ha informado HOY, el Gobierno ha ofrecido a la Junta de Extremadura una compensación de 900.000 euros por la supresión de rutas de autobús en la región correspondientes a concesiones estatales. A su juicio, no se trata de un recorte de servicios, sino de que las comunidades autónomas asuman las conexiones interiores en su territorio. Pero eso implica un coste añadido para las Administraciones regionales, por lo que ofrece una compensación que, en el caso de Extremadura, sería de 900.000 euros. Para el Ejecutivo autonómico se trata de una cifra insuficiente, ya que no cubre el gasto y además se trataría de un pago único, no de una cantidad que se abonaría todos los años

A preguntas de los medios, Martín Castizo ha señalado que mantiene contacto con algunos consejeros de otras CCAA, entre ellas Castilla y León, toda vez que «todas las CCAA están afectadas por el mapa concesional de ámbito estatal» y, además, en el caso de dicha región «tiene muchas similitudes geográficas y de comunicación parecidas» a las de Extremadura.

«Estoy en contacto con ella (con Castilla y León) porque viene a denunciar lo mismo que estamos denunciando... Esto no es un hecho aislado de Extremadura y por tanto el ministerio se lo va a tener que replantear, pero no solamente para Extremadura, sino para esas otras regiones que también se ven afectadas», ha afirmado.

Al mismo tiempo, preguntado por los medios, ha reconocido que él no ha mantenido directamente contactos con algún homólogo de alguna comunidad gobernada por el PSOE, aunque ha dicho que sí que tiene la Junta de Extremadura información y «también están quejosos de esta nueva propuesta (de mapa concesional estatal) y la están trabajando porque ven que les afecta y es lesiva también para los intereses de esa región».

Alcaldes

Por su parte, en declaraciones a los medios antes de participar en el encuentro convocado por la Junta, el alcalde de Berlanga, Andrés Ortiz, ha dicho que su pueblo va a ser uno de los pueblos afectados por la propuesta del ministerio de mapa concesional nacional de transporte en autobus, aunque ha considerado que esto «no es viable» y, de llevarse a cabo, «sería otra piedra más» en la lucha contra la despoblación.

En cuanto a la no presencia de alcaldes del PSOE en la reunión de este viernes en Mérida pese a estar convocados a la misma por parte de la Junta, Ortiz ha considerado que deberían ir todos los municipios afectados «todos a una». «No debería haber color político porque es una cosa que nos perjudica a todos, siendo del PSOE, del PP o de cualquier otro partido político», ha dicho.

A su vez, también antes de participar en la reunión, la alcaldesa de Don Benito, María Fernanda Sánchez, ha apuntado a los medios que acude al encuentro con el objetivo de obtener información del «recorte que quiere hacer el Gobierno a nivel de toda Extremadura».

«Por eso estamos aquí, porque afecte o no a Don Benito afectará a Extremadura y por tanto debemos estar aquí para defender el interés no sólo de Don Benito sino de toda Extremadura que, además, afectará por extensión a toda España», ha apuntado.

En esta línea, ha insistido en que ella acude al encuentro convocado por la Junta «para apoyar al resto de los extremeños». «No podemos permitir que el Gobierno vuelva otra vez a la carga contra Extremadura, porque esto es ir en general contra Extremadura», ha espetado.

Sobre la no asistencia de alcaldes socialistas a la reunión convocada por la Junta, María Fernanda Sánchez ha reconocido que no conoce si se trata de una instrucción o no del PSOE. «Desconozco cuál es la postura o cuáles son esas instrucciones, pero de ninguna manera de parece aceptable... Cualquier alcalde puede venir libremente, yo no soy del PP y estoy aquí para informarme, porque los intereses de los extremeños están por encima de cualquier color político, desde mi punto de vista», ha apuntado.