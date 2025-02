Vox no se levanta en el minuto de silencio por Miguel Ángel Blanco en el Ayuntamiento de Badajoz

Carlos Pérez y Javier Liso, concejales de Vox, se han quedado este miércoles sentados en el pleno mientras el resto de la corporación se han ... levantado para guardar un minuto de silencio en recuerdo de Miguel Ángel Blanco y el que fuera concejal del PSOE Francisco Muñoz.

El aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco se cumple mañana, 13 de julio, pero esta semana se desarrollan homenajes coincidiendo con el inicio de su secuestro. A sus 29 años, este concejal por el PP en Ermua llevaba dos años afiliado al partido cuando tres miembros de la banda terrorista ETA le secuestraron a cambio del acercamiento de todos los presos de la organización terrorista a las cárceles del País Vasco. Era el 10 de julio de 1997. Dos días después le asesinaron y falleció el día 13.

Esta semana se están repitiendo los actos en recuerdo del político del PP. Muchos de ellos en administraciones dirigidas por el PP, como los ayuntamientos de Madrid y Boadilla del Monte. El Ayuntamiento de Badajoz ha querido sumarse en pleno.

El alcalde, Ignacio Gragera, ha anunciado un minuto de silencio en su recuerdo y en el de Francisco Muñoz. Se han levantado el alcalde, los concejales de PP y PSOE, los funcionarios municipales y el resto de asistentes al pleno. Pero los dos de los tres concejales que han acudido hoy a la sesión se han quedado sentados. Este miércoles no ha ido el portavoz, Marcelo Amarilla.

Desde Vox afirman que se toman «muy en serio a las víctimas de ETA como para estar en los homenajes donde forme parte el PSOE, partido que lleva toda una legislatura blanqueando a los asesinos y verdugos de ETA. Desde Vox, siempre hemos expresado nuestro más enérgico rechazo a los cobardes asesinos que sembraron el terror durante décadas en España». Por este motivo, dicen, no pueden «coincidir con el grupo socialista en ningún acto, ya que son los socios gubernamentales de Bildu».

«No podemos coincidir con el grupo socialista en ningún acto, ya que son los socios gubernamentales de Bildu», dice Vox

Anuncian así que no participarán de actos a los que se sume PSOE porque entienden que los socialistas condenan por un lado los asesinatos, pero que por otro blanquean a ETA pactando con Bildu.

El portavoz de los socialistas, Ricardo Cabezas, considera que la decisión de los ediles de Vox de quedarse sentados forma parte de «una maniobra electoral de distracción irracional, pero que da resultados a la extrema derecha y por eso sacan a pasear el terrorismo. Lamento esta reacción por la memoria de Miguel Ángel Blanco y de Paco Muñoz».

«A Badajoz le interesan las cosas de Badajoz y más en un pleno como el de hoy donde a los de Vox se les ha visto sus grandes lagunas sobre la ciudad», dice el portavoz del PSOE.

"Es una maniobra electoral de distracción irracional, pero que da resultados a la extrema derecha y por eso sacan a pasear el terrorismo" Ricardo Cabezas Portavoz del PSOE

El alcalde, Ignacio Gragera, también critica las formas de los ediles de Vox.

«Se olvidan de la víctima, de Miguel Ángel Blanco. Hoy era un día para recordarle y para expresar nuestro respeto por su sufrimiento y el de su familia, así como rememorar el dolor que causó su asesinato», apunta el alcalde.

«No levantarse en su homenaje es algo inconcebible por mucho que no se compartan las nefastas políticas de pacto del PSOE de estos últimos años. No comprendemos cómo no se ha puesto por delante de todo al que fue y es un símbolo de la unión contra el terrorismo de la banda ETA».

"No levantarse en el homenaje es algo inconcebible por mucho que no se compartan las nefastas políticas de pacto del PSOE de estos años" Ignacio Gragera Alcalde de Badajoz

Como se ha indicado antes, el minuto de silencio era para homenajear la memoria de Miguel Ángel Blanco y para recordar al exconsejero y exconcejal socialista Francisco Muñoz. Muñoz fue consejero de Cultura de la Junta que fue concejal en Badajoz en dos etapas (con Ricardo Luengo en los años 90 y, posteriormente, como candidato y portavoz del PSOE en las elecciones de 2007). Falleció el 22 de junio en una clínica de Madrid y el de hoy ha sido el primer pleno que se celebra desde aquel día.

A pesar de mantenerse sentados, los concejales de Vox quisieron esta tarde «mostrar su total respeto por quien fuera concejal del Ayuntamiento, Francisco Muñoz, y expresar su más sentido pésame a su familia y amigos».

Rifirrafe entre Vox y Ricardo Cabezas

Carlos Pérez se ha estrenado este miércoles como portavoz sustituto de Vox por la ausencia de Marcelo Amarilla. Este miércoles se han celebrado dos sesiones. La primera ha sido en calidad de junta general de accionistas de la Inmobiliaria Municipal para aprobar las cuentas de 2022. Al tomar la palabra en esta sesión, Carlos Pérez ha replicado a Ricardo Cabezas, portavoz del PSOE, dado que este ha dicho en las últimas semanas que Vox no será oposición del PP.

Carlos Pérez ha asegurado que Vox será oposición al Gobierno local y ha añadido una frase dirigida a Ricardo Cabezas: «Usted ha sido oposición a los ciudadanos de Badajoz».

Cabezas, de forma espontánea y sin tener el uso de la palabra, ha replicado: «Este no sabe donde está. El portavoz se ha ido a la playa y este no sabe dónde está».

El alcalde, Ignacio Gragera, intervino en ese momento para reconducir el debate y pedir al edil de Vox que se centrara en la Inmobiliaria Municipal. Al finalizar esta sesión, justo antes de pasar al pleno extraordinario de julio para aprobar una serie de modificaciones en los presupuestos, Ricardo Cabezas tomó de nuevo la palabra para recomendar «al portavoz de Vox, que se apunte a un curso de Cosital» sobre administración local. Cosital es el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local.

El cruce de intervenciones continuó en el segundo pleno. Fue entonces cuando el edil de Vox contestó a Cabezas que llevaba cuatro años viendo las sesiones por televisión, a lo que el portavoz socialista le contesto: «Si quiere después le firmo un autógrafo».

Y el alcalde, Ignacio Gragera, pidió de nuevo a los dos que se centraran en los debates. Aunque Ricardo Cabezas y Carlos Pérez han iniciado este miércoles una relación complicada que amenaza con prolongarse hasta las próximas elecciones.