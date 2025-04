56 viviendas recién entregadas en el Cuartón Cortijo llevan un mes sin luz

Esta mañana uno de los nuevos vecinos de la urbanización Cuartón Cortijo se estaba mudando. Subía sus muebles con cuerdas a través de una ... ventana. Era el único medio posible, eso, o las escaleras, ya que el ascensor no funciona. A finales de marzo se entregaron las 56 viviendas de la tercera fase de la urbanización Universidad, apodada Cuartón Cortijo, pero los residentes aún no tienen luz.

Tras recibir las llaves, los nuevos vecinos trataron de dar de alta los servicios. Cuando fueron a completar el contrato de la luz, la compañía les indicó, según muestran las cartas que «aún no han concluido los trabajos necesarios para la conexión de su suministro». En otras misivas les indicaron que el problema es que no estaba la acometida aunque, como explican los residentes, cuentan ya con la cédula de habitabilidad.

«Firmé el día 29 de marzo y pedí la luz esa misma mañana, pero no he tenido respuesta. He ido a la compañía Endesa hasta en tres ocasiones, pero solo me dicen que están en ello», explica uno de los afectados.

Este jueves varios operarios de la compañía eléctrica han estado trabajando en la urbanización, pero los vecinos aún no saben cuándo podrán tener suministro. Esto ha provocado que algunos tengan que retrasar su mudanza y otros deban vivir sin luz. También es un problema para las obras y el montaje de muebles de los que se están instalando, ya que solo pueden hacerlo en las horas de luz.

La queja más repetida entre los afectados es que les entregasen los pisos sin que se completase la obra que les garantiza que puedan contar con luz.

La promotora

Desde la promotora, Ralatenia, han informado a los vecinos de todas las reclamaciones que han presentado para lograr que se complete el suministro. Han enviado una relación detallada de todos los escritos y trámites presentados. La constructora asegura que ha hecho todo lo posible para que los vecinos cuenten con luz en sus viviendas lo antes posible.

En 2010 se entregaron las primeras viviendas del Cuartón Cortijo. La segunda fase se retrasó debido a la crisis inmobiliaria, pero las 56 viviendas actuales, que están al 80% de ocupación, ya suponen la tercera promoción en esta misma urbanización. La cuarta fase está en construcción y hay demanda.

Este área de Badajoz está en expansión. Además de la construcción de viviendas en la zona, hay previstos otros proyectos como la futura sede de la empresa Preving.

HOY ha contactado con Endesa para saber porqué estos edificios carecen de suministro un mes después, pero no ha obtenido respuesta.