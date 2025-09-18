HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El banquillo de procesados por la Operación Drake con Joaquín Parra en segunda fila. EL CORREO

Visto para sentencia un juicio en el que piden 26 años de cárcel y 10 millones para Joaquín Parra

La Audiencia Nacional ha juzgado la Operación Drake, un fraude en gasolineras por el que fue detenido antes de presidir el CD Badajoz

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Jueves, 18 de septiembre 2025, 21:01

En junio de 2019 Badajoz conoció a un empresario cuyo nombre se hizo popular muy rápidamente. Era el desembarco en la ciudad de ... Joaquín Parra, que fue presidente del CD Badajoz y candidato a la Alcaldía de la ciudad por Juntos X Extremadura. Lo que no sabían muchos pacenses entonces es que solo unas semanas antes de llegar a la ciudad había sido detenido en la macrooperación Drake, una investigación de la UCO de la Guardia Civil contra el fraude del IVA en las llamadas gasolineras low cost.

