Vélez propone que agentes de policía de otras ciudades hagan servicios en Badajoz Es su respuesta ante la amenaza del sindicato Aspolobba de que no harán servicios extraordinarios hasta que no logren la equiparación salarial

Miriam F. Rua Badajoz Martes, 19 de julio 2022, 08:01

El concejal no adscrito, Alejandro Vélez, propone que el Ayuntamiento abra una bolsa de policías locales para que agentes de otras ciudades de España puedan venir a Badajoz a cubrir los servicios extraordinarios en caso de que la Policía de Badajoz se niegue a hacerlos.

La propuesta del ex de Vox, que fue el primer edil de la corporación municipal en manifestar su rechazo a la subida de sueldo pactada por PP y Cs con la Policía Local, llega como respuesta a la amenaza del sindicato Aspolobba, que ha anunciado su intención de no hacer servicios extraordinarios hasta que no logren la equiparación salarial.

Si bien Vélez valora que su negativa a hacer servicios extraordinarios era entendible cuando el Ayuntamiento se los adeudaba, califica de inaudito que siga en esa misma postura cuando ya los han cobrado porque ahora no salga adelante la subida salarial que pretendían y que el edil no adscrito cifra en un 18% más en la nómina de los agentes.

Ante esto, propone vía moción, «abrir una bolsa de policías locales de España que quisieran acudir a Badajoz para realizar servicios extraordinarios», cobrando entre 140 y 262 euros, al margen de las dietas y el kilometraje.

Este 2022, la ciudad ha perdido dos actividades (el campeonato de ciclismo adaptado y la cita regional de triatlón) por la falta de agentes para cumplir refuerzos extraordinarios, que son voluntarios.

El alcalde reconoció la pasada semana que puede volver a encontrarse en una situación similar este verano y, sobre todo, en otoño. Septiembre y octubre son dos meses con un calendario repleto de actividades durante los fines de semana. De ahí que no descarte que los agentes rechacen cumplir turnos voluntarios fuera de su jornada habitual.