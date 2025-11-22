Velas apagadas y telas negras simbolizarán el 25-N en una manifestación

Redacción BADAJOZ. Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz ha invitado a toda la ciudadanía de la capital pacense a acompañarles el próximo 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, a la manifestación que tendrá lugar a partir de las 18.00 horas entre la avenida de Colón frente a los juzgados y el paseo de San Francisco, y en la que velas que serán apagadas y telas negras representarán y simbolizarán a las víctimas y la oscuridad que se cierne tras sus muertes.

Una manifestación convocada para «romper el silencio» y condenar los asesinatos y la violencia de cualquier tipo que se ejerce sobre la mujer, tras la que la lectura del manifiesto correrá a cargo de la periodista de Canal Extremadura Guadalupe Jerez. Antes se relacionarán las mujeres y menores asesinados, víctimas que estarán representadas por una mujer portadora de una vela encendida que será apagada al escuchar cada nombre.

A continuación, dicha portadora será cubierta con una tela negra «para simbolizar que desaparecen de la vida» y «la oscuridad que se cierne sobre sus familias, sobre sus huérfanos y debería cernirse sobre toda la sociedad que pierde una mujer sin que apenas importe». La lectura de los nombres llevará de fondo la música de la pianista María Rodríguez y la violonchelista Ángeles Sota.