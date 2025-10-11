HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Accidente con un fallecido en el puente Real con un camión implicado. HOY

Los vecinos piden mejoras de seguridad en los accesos al puente Real

El accidente del lunes con un camión implicado reabre la polémica sobre el tráfico pesado en esta zona de Badajoz

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Sábado, 11 de octubre 2025, 14:00

Comenta

«No se habla de otra cosa en el parque esta semana, de los camiones y del miedo a que haya otra desgracia como la ... del lunes en el puente Real». Dolores Buendía, vecina de Jardines del Guadiana, señala el cruce de su barrio en el que hubo un siniestro grave hace unos días. «El mismo sitio en el que murió una señora hace unos años y no debería volver a pasar».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional deja parte del primer y segundo premio en Extremadura
  2. 2 El bailarín Nacho Duato ironiza sobre Badajoz para defender al hermano de Pedro Sánchez
  3. 3 Herido tras la salida de vía y posterior vuelco de un camión articulado en la N-432
  4. 4 Fernando Palazuelo, promotor del Hilton de Cáceres, se casa este sábado en su hotel con la actriz peruana Micaela Belmont
  5. 5

    El nuevo puente de Alcántara se somete a sus pruebas de carga
  6. 6

    Logrosán pone orden con un bando a la masiva llegada de caballistas que peregrinan a Guadalupe
  7. 7 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid
  8. 8 Un pequeño pueblo extremeño conquista Estados Unidos con su tradición religiosa
  9. 9

    El PSOE pide recuperar el impuesto de patrimonio y rebajar los tipos medios del IRPF
  10. 10 Investigan por 29 incendios forestales a un camionero de transporte de ganado que circuló con la rampa desplegada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los vecinos piden mejoras de seguridad en los accesos al puente Real

Los vecinos piden mejoras de seguridad en los accesos al puente Real