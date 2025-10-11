Los vecinos piden mejoras de seguridad en los accesos al puente Real

«No se habla de otra cosa en el parque esta semana, de los camiones y del miedo a que haya otra desgracia como la ... del lunes en el puente Real». Dolores Buendía, vecina de Jardines del Guadiana, señala el cruce de su barrio en el que hubo un siniestro grave hace unos días. «El mismo sitio en el que murió una señora hace unos años y no debería volver a pasar».

Este lunes, 6 de octubre, una mujer sufrió heridas muy graves en una pierna cuando cruzaba un paso de peatones en un acceso del puente Real. Fue en la entrada desde la calle Julio Cienfuegos, junto al restaurante McDonald de la avenida de Elvas. El siniestro ha hecho a los vecinos recordar un accidente mortal en el mismo punto y ha reactivado sus quejas por exceso de tráfico pesado en la zona.

Según explicó la Policía Local el lunes a las nueve de la mañana el camión circulaba por la calle Julio Cienfuegos Linares y se iba a incorporar al puente Real cruzando el paso de peatones. Al mismo tiempo, una conductora se bajó del patinete eléctrico con el que iba por el puente y comenzó a pasar el paso de cebra a pie. En el giro para incorporarse a la vía el camión perdió el ángulo de visión y atropelló a la mujer. La investigación reveló que el conductor no había tomado drogas ni alcohol.

Siniestro mortal previo

En 2015 hubo un siniestro mortal en el mismo punto y en circunstancias muy similares. El conductor quedó exonerado y también se relacionó el impacto con un punto ciego. Falleció una enfermera de la UCI del Hospital Universitario de Badajoz que acudía caminando a su trabajo y cruzó el mismo paso de peatones.

Los vecinos aseguran que estos han sido los casos más graves, pero que el acceso al puente Real desde Julio Cienfuegos es peligroso habitualmente y que suele haber sustos. «Frenazos y alguno que ha estado a punto de ser atropellado. Es un cruce malísimo, se atasca cuando hay tráfico y es un riesgo», se lamenta Rafa Gallego, otro vecino.

Gallego señala, como otros residentes, que otro de los problema es el exceso de camiones que pasan por la zona. Muchos de ellos llegan a Jardines del Guadiana y Las Moreras desde la carretera de Caya. En esta vía hay canteras y explotaciones agrarias, por lo que hay un trasiego casi constante de tráilers.

«Cuando hicieron la Ronda Norte (el tramos entre Caya y la carretera de Olivenza) esperábamos que lo enlazasen con la carretera (de Caya), pero no se les ocurrió, ya ves y tenemos camiones entrando constantemente en el barrio y a bastante velocidad», se lamenta Chema Romero que tiene una casa en el camino de Madre Vieja, la calle que llega desde Caya por debajo del puente Real.

Caya-Puente, la alternativa

Otra opción que plantean los vecinos es que se enlace la carretera de Caya con el puente Real directamente, lo que impediría que los camiones atraviesen las zonas más pobladas. «Es que ahora los tenemos dando la vuelta al lado del parque infantil, constantemente».

Así mismo los residentes solicitan una revisión del paso de cebra de acceso al puente, donde ocurrieron los siniestros. «Si hay un problema de visibilidad para los camiones, habrá que buscar una solución o colocar un semáforo», dice Dolores Buendía.

Históricamente el puente Real es uno de los puntos más conflictivos de tráfico en Badajoz. Hay que tener en cuenta que hay pendiente de la construcción de otro puente, entre la avenida de Elvas y La Granadilla que no se ha llevado a cabo aunque estaba fijado en el Plan General. Sin contar con esta plataforma, el tráfico se concentra en los puentes Real y de la Universidad.

En el puente Real ya hay varias mejoras de seguridad vial. Cuenta con un radar fijo que controla la velocidad o bandas luminosas en algunos pasos de cebra. Sin embargo sigue registrando siniestros de forma regular.

«Tenemos los dos problemas, accidentes que hay bastantes, aunque la mayoría son choques sin heridos, muchos por alcance. Pero además es un punto que se atasca a diario y muchos vecinos tenemos que salir por otras calles», concluye Gallego.