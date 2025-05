BADAJOZ: Vecinos del Cerro de Reyes colocan árboles de Navidad y belenes en la calle

Alberto Cruz, vecino del Cerro de Reyes, se encontró hace unos días un árbol de Navidad artificial abandonado en la calle. Se lo ofreció ... a sus vecinos por si alguien lo necesitaba, pero no era así. Estaba dándole vueltas a qué hacer con el adorno cuando pensó que sería bonito ponerlo en la calle para los niños del barrio. A sus tres hijos les encantó.

Su iniciativa se contagió y, junto con otro vecinos, montaron más árboles en la calle Italia. Cuando se les terminaron los adornos propios, decidieron hacer un llamamiento. A través de las redes sociales solicitaron a los vecinos del Cerro de Reyes árboles y adornos navideños que tuvieran de sobra. La respuesta les ha desbordado.

«Me encontré un árbol y decidí ponerlo porque en el Cerro no hay nada. Luego los vecinos nos han ido dando más adornos porque les gusta la idea» alberto cruz Promotor de la iniciativa

Ahora los niños del Cerro van de paseo a la calle Italia para visitar la decena de árboles de Navidad y el Belén que han colocado sus propios vecinos. Este rincón del barrio es la atracción de las fiestas y parte de los adornos, además, los han hecho con materiales reciclados. No ha sufrido actos vandálicos a pesar de estar en plena calle y muchas personas han ido para hacerse fotos.

Alberto Cruz destaca que pensó en sus hijos cuando puso el primer árbol. Tienen 13, 11 y 2 años «y en las calles de su barrio no hay nada de Navidad», se lamenta.

Esta es la causa que ha animado a los vecinos a colaborar, que están indignados por la falta de decoración navideña en su barrio. El Ayuntamiento de Badajoz ha instalado dos bes luminosas en la rotonda de las grullas. Ese es el único rastro de la inversión municipal. Además, según destaca Carmina Saavedra, que vive cerca, «se cayeron al suelo hace una semana por el temporal y aún no las han colocado bien. A lo mejor se tiran así todas las fiestas».

Saavedra ve injusto que en otros barrios sí haya decoración. «Al menos en Valdepasillas o en San Fernando tienen guirnaldas en las calles principales, aquí solo miles de vecinos y nada».

Esto también ha motivado a Alberto Cruz a llevar a cabo su iniciativa. «Por lo menos podrían poner un árbol en la plazoleta del barrio, un sitio para que los niños sientan que es Navidad, pero nada. Una cosa pequeña, un detalle, pero aquí no toca. En otros barrios hay iluminación».

«Para ver luces de Navidad tenemos que irnos al centro, y pagar un parking porque no se puede aparcar», añade este vecino. «Muchas familias no van, es decir, hay niños que no ven decoración de Navidad en Badajoz».

«En todo el barrio solo hay dos bes de luces en una rotonda y llevan tumbadas una semana y nadie las arregla» carmina saavedra Cerro de Reyes

La del Cerro de Reyes no ha sido la única queja este año por falta de iluminación navideña. Los vecinos y comerciantes del Casco Antiguo han denunciado que se ha reducido la decoración en muchas calles que tradicionalmente tenían, como San Juan, Virgen de la Soledad o Francisco Pizarro.

En realidad la falta de iluminación se ha quedado en un retraso. Este año los adornos del Casco Antiguo no han dependido del contrato general, sino de uno específico de la delegación de Comercio que se ha demorado por problemas burocráticos y debido a la lluvia.

Otros barrios autosuficientes

Además el Cerro de Reyes no ha sido el primer barrio cuyos vecinos han destacado por su espíritu navideño. En 2019, en el Cerro Gordo, decepcionados por la cantidad de adornos instalada, organizó un concurso de decoración de balcones. Desde entonces es habitual encontrar grandes despliegues en esta urbanización, especialmente con montajes de luces.

En Las Vaguadas la Asociación de Vecinos también organiza un concurso de iluminación navideña y cuenta con la colaboración de Leroy Merlin. Este año se celebra la segunda edición del certamen y la casa ganadora recibirá un premio de 300 euros.

Este año el Ayuntamiento de Badajoz ha instalado 1.125.000 puntos de luz led en 400 elementos distintos entre letreros, arcos y adornos. La mayoría están en el centro de la ciudad aunque también se han decorado algunas avenidas principales de ciertos barrios.

La ubicación de las luces es similar a la de otros años, pero no el horario. El Ayuntamiento de Badajoz ha decidido apagar los luminosos 60 minutos antes cada noche para ahorrar en la factura. En concreto, a diario se quitan a medianoche (habitualmente era a la una) y los viernes y sábado a las dos de la mañana (habitualmente era a las tres).