Los vecinos del Casco Antiguo de Badajoz denunciarán las casas en ruinas y los solares

La guerra por las ruinas del Casco Antiguo se trasladará del ámbito político a las denuncias. Los vecinos del Casco Antiguo han acordado denunciar las casas y los solares deshabitados que están en malas condiciones. Su intención es que la Administración, y si no ... los juzgados, obligue a los propietarios, incluido el Ayuntamiento de Badajoz, a rehabilitar las ruinas.

La iniciativa surgió de SOS Casco Antiguo y cuenta con el respaldo de la asociación de vecinos de este barrio. «No queda otra. Hemos sido diplomáticos y hemos estado dispuestos a hablar, pero no hemos conseguido nada», se lamenta Javier Fuentes, presidente de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo. Si el gobierno municipal no nos atiende, tendrán que atendernos los juzgados. No es un farol, vamos a llevarlo hasta las últimas consecuencias», añade.

«Consideramos que el tiempo de las palabras se ha agotado ya, Se han presentado proyectos de todo tipo», lamenta Luis Pacheco, portavoz de SOS Casco Antiguo.

El Ayuntamiento de Badajoz no cuenta con una cifra de edificios ruinosos o solares en la zona histórica. HOY realizó una estimación en 2022, aunque sin datos oficiales, y al menos hay 80 viviendas en mal estado y 70 solares. Esto supone derrumbes cuando llueve, la entrada de okupas en las propiedades y el uso de muchos de estos espacios para la venta y consumo de drogas. Ante esto, la asociación de vecinos y SOS Casco Antiguo van a animar a los residentes a presentar denuncias ante Disciplina Urbanística contra propiedades deshabitadas que estén en sus calles. Los vecinos ya están preparando las primeras denuncias.

Así se denuncia

El proceso será presentar una denuncia ante la oficina de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento. Para ello los vecinos se van a organizar para presentar quejas modelo y asistir a los residentes que quieran dar el paso. Al denunciar, Urbanismo tendrá que llegar a una resolución que, según la ley, podría conllevar sanciones mensuales a los propietarios hasta que arreglen la casa, o incluso llegar a la expropiación forzosa.

Si el Ayuntamiento no ejecuta estas medidas los vecinos elevarán la denuncia a un juzgado contencioso administrativo, es decir, irán a la vía judicial.

La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los vecinos ha sido el catálogo de ruinas y solares (propiedades deshabitadas). El Ayuntamiento prometió a la Asociación de Vecinos y a SOS Casco Antiguo que elaboraría esta lista antes del 31 diciembre 2022, pero no lo cumplió. A día de hoy no se sabe cuántas casas ruinosas o solares hay en la zona histórica ni a quien pertenecen.

«Por el motivo que sea el Ayuntamiento se niega a hacer un catálogo de las propiedades ruinosas y vacías que incumplen la ley», dice Pacheco. En concreto los vecinos alegan que estos edificio incumplen la Ley de Ordenamiento Territorial (Lotus) que obliga a los propietarios a tener sus casas en buenas condiciones.

Pacheco añade que esas ruinas son el germen de los problemas del barrio, ya que atraen al narcotráfico. Muchas se convierten en fumaderos o infraviviendas para toxicómanos.

Javier Fuentes señala que muchas de las denuncias afectarán al Ayuntamiento de Badajoz, «porque la mayoría de esas viviendas son suyas y nos parece una falta de respeto». Fuentes matiza que no van contra propietarios que tienen una casa y el proyecto de reparación «a veces está parado por la burocracia». «Vamos contra con grandes tenedores, contra los especuladores».

«Queremos conservar la mayor parte de edificios posibles, que no se vengan abajo», insiste convencido.