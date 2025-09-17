Vecinos del Casco Antiguo de Badajoz colocan carteles para pedir que se cuiden los árboles Piden respeto para los nuevos ejemplares plantados en la plaza de Santa Ana

Natalia Reigadas Badajoz Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:41

«Respétame y quiéreme. Soy nuevo en el barrio». Es el tierno mensaje que lucen los árboles de la plaza de Santa Ana, en el Casco Antiguo de Badajoz. Se trata de una campaña espontánea de los vecinos para pedir que se cuiden a los árboles recién plantados en esta céntrica plaza pacense.

La plantación de media docena de árboles en Santa Ana forma parte de la obra de remodelación del entorno de esta plaza, que ha pasado a ser plataforma única junto a las calles que la rodean. En concreto los árboles se han colocado en nuevos alcorques entre Santa Ana y Joaquín Sama. En esta segunda calle, que enlaza la llamada plaza chica con Joaquín Costa, no solo se ha cambiado el suelo, también se han renovado las barandillas que salvan el desnivel de la calle y se han plantado los árboles.

En total este verano el Ayuntamiento de Badajoz ha plantado 275 nuevos ejemplares de árboles en distintos puntos de la ciudad, todos con sistema de riego, también los de Santa Ana.

Además este otoño comenzará la plantación de otros 2.085 ejemplares en la ciudad. Se trata de un proyecto que el Consistorio aprobó en el mes de junio y en el que empezó a trabajar en el año 2023, cuando elaboraron un censo con los alcorques vacíos que tenía la ciudad. Una cifra que supera los 2.000 y que supone el 15% del total de la arboleda que tiene la ciudad. Este contrato, que corre a cargo de la empresa Hispanolusa Jardín SL, supone una inversión de 518.921,47 euros y cuenta con un año de tiempo de ejecución.

La ingeniosa iniciativa de los vecinos de Santa Ana no ha sido la única para proteger árboles que ha surgido en los últimos años. En 2023 la asociación Ecologistas en Acción escribió mensajes con tiza en las zonas donde faltaban árboles. «Solanera tour, aquí había un árbol», fue uno de los mensajes que escribieron en el suelo y que fueron muy comentados.