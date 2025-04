Los vecinos de la calle Stadium de Badajoz reclaman la apertura del corredor

Los usuarios del centro de salud de Los Pinos que viven en la zona de la calle Stadium se ven obligados a dar un rodeo ... hasta Puerta Pilar desde que comenzaron las obras del corredor verde para despejar la muralla abaluartada en la calle Stadium. En principio lo aceptaron como un mal menor ante una obra que iba a cambiar el entorno, pero algunos llevan desde julio sin ver operarios y denuncian que las semanas pasan sin que el Ayuntamiento retire las vallas.

Además, denuncian que han contado hasta tres replantaciones de césped. Las pruebas de luces se realizaron en julio.

Las obras han eliminado la antigua calle Hermanos Merino, por donde cruzaban muchos de ellos usando un camino más corto. El Ayuntamiento ha aprovechado la obra para cerrar la antigua brecha y mantener el paso peatonal, lo que impide que los peatones puedan cruzar hacia ronda del Pilar, y viceversa. Pero está cerrado.

Esto complica la vida de las personas mayores que tienen movilidad reducida. Es el caso del padre de Ángel García, a quien ayer recogía en coche a las puertas de su domicilio porque necesita un bastón para desplazarse. Si estuviera abierta, podría dirigirse al centro de salud a pie. Pero como sigue cerrada, el camino se le hace demasiado largo y la familia está obligada a recogerle en vehículo.

«Aquí hay muchas personas mayores, con más de 80 años, y esto es un problema», explica José Antonio Rodríguez, otro vecino.

Ampliar Loli Espada, José Sierra y José Antonio Rodríguez se ven obligados a llegar hasta Puerta Pilar para ir hasta Ronda del Pilar. Pakopí

No solo están afectados los mayores de Stadium, sino también los negocios a ambos lados de la muralla y las familias que llevan a sus hijos a los colegios del Santo Ángel y el Lope de Vega. Y, también, aquellos que desde la ronda del Pilar se dirigen a Stadium, como los músicos de la Orquesta de Extremadura que acudían a diario a desayunar a la cafetería Stadium. Sergio Novella, trompeta principal de la OEx, opina que «llevan una barbaridad de tiempo para una obra que no lleva infraestructura. No hay ni una piscina, ni un edificio como un colegio o un consultorio. Es una zona verde en una arteria principal. Nos fuimos en julio y la obra estaba exactamente como está ahora», denuncia.

«Están las rampas y las escaleras terminadas, pero sigue cerrado el paso entre la ronda del Pilar y la calle Stadium», se queja quien tiene su sede de trabajo en el Palacio de Congresos. «Esta obra la han hecho para darle vida a la zona, pero se la están cargando».

Ampliar Miguel Díez ha perdido el 80% de su negocio. «Las obras son peores que la pandemia». Pakopí

Sergio Novella sigue yendo al bar de Miguel, la cafetería Stadium, porque les manda un whatsapp con su pedido cuando va a salir y se dirige rápido. Solo así le da tiempo. Es de los pocos músicos que continúan acudiendo a este bar, donde dicen que la obra les está afectando más que la pandemia.

El propietario del establecimiento, Miguel Díez, funciona al 20%. Admite que la calle ha cambiado y que ha ganado una terraza más agradable, pero urge a que reabran los viales para dejar de perder clientes. Mantener los jardines cerrados «implica dar vueltas hasta para los abuelos que llevan a sus nietos a los colegios y lo padecemos todos los negocios, los de Stadium y los de ronda del Pilar», dice Miguel Díez. Loli Espada y José Sierra han regentado durante años el lavadero de vehículos de la esquina. Siguen yendo en su paseo diario y les gusta la calle, que es fresquita en verano. Pero se ven obligados a dar un rodeo a pesar de que no se ven operarios.

Ampliar Jardineros municipales adecentan el foso cercano a la plaza de toros, hasta donde llegará el corredor. Pakopí

A Javier, otro vecino, le preocupan los aparcamientos. Se han perdido unos 500 entre la calle Hermanos Merino y las antiguas instalaciones deportivas. «Estamos temiendo que dejen también la plaza de toros sin aparcamiento. El día que no se pueda aparcar ahí va a ser terrible».

Hasta la plaza de toros llega prácticamente el corredor. En el foso próximo al coso se veían ayer jardineros desbrozando y preparando las plantas para que esté terminado cuando abra el corredor.