Los vecinos de Badajoz piden que limpien los arroyos antes del verano

El puente del primero de mayo ha pasado acompañado de la subida de las temperaturas por encima de los 30 grados centígrados. Cuando esto ocurre, « ... el Rivillas hiede». Lo dice Luis Francisco Méndez, un corredor pacense de 43 años. «En cuanto entra el calor, empiezan los olores fuertes. Hay días que molesta muchísimo», se lamenta.

El mal olor de los arroyos Rivillas y Calamón no solo se debe a la vegetación que se acumula en los cauces. Una de las causas principales son los vertidos que se producen en la estación de bombeo de San Roque, que está pendiente de una renovación. Sin embargo, la vegetación acumulada hace que el agua se estanque y el hedor empeore. Por esa razón el último contrato que firmó el Ayuntamiento de Badajoz para el mantenimiento de los parques incluyó la limpieza de los cauces. Ahora los usuarios piden que se cumpla de inmediato, ya que llega el calor.

El puente ha provocado que los parques del Rivillas y el Calamón estén menos concurridos que otros fines de semana, pero los peatones y ciclistas que se han animado estos días coincidían en que la limpieza de los cauces es urgente. «Es uno de los lugares con más movimiento de Badajoz. Este puente no, pero un fin de semana normal tiene mucha vida y se nota, cuando entra el calor, que pasa menos gente. No es la temperatura, que aquí 25 grados no son para quedarse en casa, es el mal olor. No puedes estar ahí con unos niños chicos». La queja es de Raúl Bolaño, vecino de San Roque. Está jubilado, camina a diario por el Rivillas y lo que señala son los juegos infantiles cercanos al puente de la Ronda Norte.

Esta es una de las áreas donde peor huele. Se trata de la desembocadura del Rivillas en el Guadiana. Allí la vegetación crece sin control y siempre hay agua estancada. A esto se suma que la estación de bombeo de San Roque está a solo unos metros, por lo que los vertidos se acumulan en este tramo.

Otra zona que también suma muchas quejas por suciedad es la parte inferior del puente de San Roque. En ocasiones el mal olor se mete en la avenida Ricardo Carapeto.

En general la vegetación crece a lo largo de todo el cauce. Entre la maleza no solo se quedan los restos de los vertidos de aguas fecales, sino también las basuras que se caen al río. Hay bolsas de plásticos, botellas, latas e incluso vallas de obra.

En cuanto a vegetación, donde más se acumula es en el Calamón, a la altura de la avenida Vicente Marcelo Nessi, en el Cerro de Reyes. Por este tramo ha entrado al parque Rubén Hoyos con su bicicleta. «Aunque es por tierra me gusta entrar por aquí y luego enlazar carretera para hacer el recorrido», dice este deportista. «Es una pena porque, cuando lo limpian, da gusto ver la zona, pero ahora empieza a parecer y a oler como una selva», bromea.

Este ciclistas también avisa de otro problema que acompaña a la vegetación, los mosquitos. «A partir de esta época son como helicópteros y los niños del barrio no pueden acercarse mucho por las tardes».

La limpieza de los cauces está incluida en el contrato de mantenimiento de los parques del Rivillas y el Calamón. El acuerdo comenzó en 2020 tras varios retrasos burocráticos y estará en vigor durante cuatro años. El contrato supone 1,9 millones de euros en favor de la empresa Siex2000 que, además del mantenimiento de los parques, debe limpiar el cauce dos veces al año.

Respuesta municipal

El concejal de Parques y Jardines, Jesús Coslado, asegura que ya han pedido los permisos necesarios para llevar a cabo la limpieza que espera que se ejecute antes del verano. Dice que deben esperar a que pase la época en la que las aves anidan y que la última limpieza se realizó a finales de 2021.

La retirada de basura y vegetación de los arroyos alivia el problema de olores, pero la solución definitiva depende de la renovación de las estaciones de bombeo. El Ayuntamiento de Badajoz tiene reservados casi 2 millones de euros para este fin.