Una vecina de Hernando de Soto: «He salido volando por toda la casa»

«He salido volando por toda la casa» asegura Maite Preciado, vecina de Hernando de Soto que sin embargo no ha resultado herida de consideración ... como consecuencia de la explosión de gas producida alrededor de las 15.00 horas en la que ha muerto una persona.

Maite, que vive en la primera planta, cuenta a HOY que acababa de poner la comida en la mesa cuando se dirigía al balcón y la onda expansiva la ha desplazado. «He salido por mi propio pie, nos ha ayudado la Policía porque en mi casa se había hecho de noche, no sé si las gafas han salido para fuera o para dentro de mi casa porque yo uso gafas», narra aún con el miedo.

«Yo solo veía todas las cosas por el suelo y mi marido gritaba '¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? Yo sabía que era una explosión porque la he visto», sostiene la afectada. «Te puedo decir lo que hay en mi casa: no hay un cristal, no hay una ventana, todo tirado», rememora.

«Mi vecina dice que los muros están destrozados», remarca, y agradece que solo estuvieran en la vivienda ella y su marido. «Por suerte mis nietas no llegan hasta las cinco de la tarde», destaca aliviada.

Según apunta Maite la explosión se ha producido cuando los bomberos han intentado acceder al piso en el que ha tenido lugar la explosión.

Los bomberos han sacado a la gente por el balcón porque la escalera del segundo al primero ha reventado con la explosion y la gente no podía bajar para salir del edificio.