Con la intención de seguir ayudando a Laura, y a los propietarios de los pisos afectados, Rubén García pegaba ayer carteles por las calles de ... Cerro Gordo. En ellos se leía 'Cuando el fuego deja cicatrices la solidaridad prende más fuerte'. Este es el lema bajo el que el propietario del bar 'Perdiendo el Norte', a unos metros de donde se produjo el fuego, está convocando a los pacenses a una paella el sábado.

«Esto es lo mínimo que podemos hacer por las personas afectadas. Ya no solo a nivel económico, sino para animarles y ver que somos un barrio unido, juntos en las buenas y en las malas», subrayó Rubén emocionado.

La paella se empezará a servir a partir de las 20.30 horas, y asegura que habrá para más de 400 personas. «Los precios van a ser muy económicos, queremos que sea asequible para todo el mundo, para que todos colaboren» decía el propietario de este bar que en un principio creyó que era su local el que estaba ardiendo.

«Ese día fui a ver los cohetes con mis hijos y me avisaron que mi bar estaba ardiendo. Fue una confusión. Cuando llegué comprobé que no pasaba nada, pero se me cayó el mundo encima cuando vi que era el de mi vecina», contaba Rubén.

El C.D Badajoz también quiere colaborar, y ha donado unas camisetas para sortear el sábado. «No se trata solo de recaudar fondos, queremos que los vecinos afectados pasen un día agradable, se olviden un poco de lo que ha pasado, y vean que somos muchas las personas que estamos apoyándole».