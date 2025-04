Urbanismo elimina la protección a una casa para derribarla en Luis de Morales

Urbanismo excluye del catálogo de edificios protegidos la vivienda ubicada en los números 50 y 52 de la calle Luis de Morales. Esta semana han ... comenzado los trámites para eliminar la protección del edificio del plan especial de protección del casco histórico de la ciudad.

La aprobación inicial de la modificación puntual del plan especial se encuentra a exposición pública. Se trata de una decisión poco frecuente en el Ayuntamiento, a pesar de la cantidad de inmuebles abandonados o en mal estado que se encuentran en el Casco Antiguo.

El concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, indica que la vivienda lleva años apuntalada y los dueños no han atendido las peticiones de mejora a pesar de los avisos lanzados desde el Ayuntamiento. Se encuentra en estado de ruina, pero está incluida en el catálogo de espacios protegidos.

«Para poder demoler el edificio y quitar el apuntalamiento, hay que descatalogarlo y demolerlo subsidiariamente», explica Carlos Urueña. Esto significa que el Ayuntamiento correrá con las obras y posteriormente pasará la factura a los propietarios.

Urueña reconoce que ya no queda ningún elemento de los que en su día pudieron tener valor arquitectónico y patrimonial, por lo que cree mejor tirar lo que queda y evitar así posibles derrumbes. «Cuanto antes lo quiten, mejor», desea Ana Mancera, una vecina.

Los residentes de la calle reclaman al Ayuntamiento que tome medidas para mejorar el estado general de una vía muy transitada, dado que se encuentra entre San Pedro de Alcántara (a la altura del Museo de la Ciudad) y el río Guadiana.

De hecho, es una vía clave para estudiantes de la Escuela Oficial de Idiomas y para turistas. «El otro día unas familias de franceses iban por aquí sorteando basuras y restos de perros», señala Daniel, otro vecino.

En un paseo por la calle se cuentan hasta 15 inmuebles abandonados o solares tapiados. Lo que más preocupa a los vecinos es que algunas de esas casas abandonadas sirven de refugio para consumir drogas. «Aquí se forman unas peleas...», señala Ana Mancera, quien cuenta que un día salió ardiendo el interior de una de las viviendas. «Es una vergüenza cómo está la calle», dice esta residente de toda la vida en Luis de Morales.

«Además de tirar esa vivienda, el Ayuntamiento debía de tapiar estas otras, donde he visto hasta gente con un martillo llevándose el hierro de dentro».

Grietas

Juan Francisco Matamoros acude regularmente a ver a su madre y explica que en una de las habitaciones tiene grietas. El edificio aledaño desapareció hace años y ahora es un solar donde la vegetación crece sin control y los animales campan. «Como pasa en Badajoz, el centro no se cuida», valora Matamoros.

Daniel lleva dos décadas residiendo en la calle y está cansado de no tener una papelera. O de que los cables de luz estén caídos y los postes sean troncos de madera antiguos. Durante un tiempo tuvieron contenedores de reciclaje en la parte baja de la calle, pero el Ayuntamiento los retiró y no los han vuelto a tener.

«Esto es un nido de yonquis; hay una dejadez absoluta y esto no tiene nada que ver con otras zonas», asegura Daniel.

Pepa Sevillano está cansada de reclamar a Urbanismo que actúe en el número 66, declarado en ruinas. Se desprendió una parte en enero de 2021 y dañó sobre su casa. «Se me cayó el techo del salón y de un dormitorio», señala. Por lo que espera alguna indemnización.

Lleva once años reivindicando al Ayuntamiento que derribe esa vivienda que, como hace ahora con el número 50-52, tenía la fachada protegida. «Terminaron por quitarle la protección porque ya no quedaba ni una forja interesante», pero no la han derribado.

Ahora ha denunciado al Ayuntamiento y a los propietarios de la casa por inacción mientras espera que demuelan una casa declarada en ruinas en 2015. «Esto es peligroso para mí y sin la protección ya la pueden derribar», incide. «He puesto once denuncias en todos estos años, hace siete años la tapiaron, pero dentro no hicieron nada. Ni el propietario ni el Ayuntamiento ha ejecutado nada», lamenta.

Se queja, además, del IBI que abona por su vivienda. La compara con otro inmueble de la calle Trinidad donde paga menos. «Fui a hablar a Recaudación y me dijeron que Luis de Morales está catalogada como calle histórica y que por eso pago más. Pero hay una dejadez continua».