UGT y la Cívica piden que se cree una base del Infoex en Badajoz

En apenas tres semana el Infoex ha tenido que desplegarse cinco veces en los alrededores de Badajoz por incendios importantes, dos de ... ellos han dañado gravemente el parque de Tres Arroyos. Esta racha de fuegos ha provocado una ola de peticiones para que la capital pacense cuente con una base del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura. Hay, además, dos peticiones oficiales del sindicato UGT y la Asociación Cívica Ciudad de Badajoz.

El sindicato denuncia la ciudad más poblada de Extremadura «no puede seguir sin cobertura operativa directa ante emergencias forestales». Por su parte la Cívica indica que esta petición, «respaldada por datos oficiales, subraya una injusticia y desprotección manifiesta que sufre la ciudad de Badajoz en comparación con otras grandes urbes de la región. Badajoz es el segundo municipio de Extremadura con mayor número de incendios forestales, registrando una media de 231 siniestros anuales, solo por detrás de Cáceres (232)».

En este punto coincide UGT. Durante este año, el entorno de Badajoz ha sufrido un número significativo de incendios, como los que han sufrido las urbanizaciones de La Banasta y Las Vaguadas, que obligó a la evacuación de la población residente. La ausencia de precipitaciones, unida a las altas temperaturas y a la acumulación de vegetación altamente inflamable, incrementa notablemente el riesgo en zonas de interfaz urbano-forestal.

«En las últimas mesas técnicas convocadas para abordar el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Plan INFOEX, UGT-SP ya defendió la necesidad de ampliar la red de centros de trabajo y reclamó específicamente una base en Badajoz, algo que sigue sin materializarse. Es incomprensible que una ciudad como Badajoz, con más de 150.000 habitantes, carezca de cobertura operativa directa, especialmente siendo la segunda zona con mayor número de incendios en toda Extremadura», indican desde el sindicato.

Actualmente, las bases más cercanas a Badajoz se encuentran en Almendral, Alburquerque y Mirandilla, «todas ellas a más de 30 minutos de desplazamiento, lo que limita gravemente la capacidad de reacción en situaciones de emergencia, donde el tiempo de respuesta es crucial para la protección de personas, viviendas y entornos naturales», añaden.

UGT asegura que hay quejas del personal «por deficiencias en el avituallamiento y malestar en la plantilla respecto a las deficiencias en el avituallamiento durante recientes intervenciones en Valdecaballeros y Aldea del Cano. La falta de hidratación adecuada y alimentos energéticos suficientes pone en riesgo la salud de los bomberos y bomberas forestales», denuncian.

Solicitud de la Asociación Cívica

La Asociación Cívica, por su parte, hace un llamamiento «urgente a la Junta de Extremadura y en particular a la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios, para que se establezca de forma inmediata una base» en la capital pacense.

«La ciudad carece de medios propios del Infoex, mientras Cáceres, Mérida, Plasencia y otras localidades cuentan con bases operativas a pocos kilómetros».

La Asociación advierte de las graves consecuencias de esta situación. «Un tiempo de reacción tan prolongado es inadmisible. Un pequeño conato puede convertirse en un gran incendio forestal en cuestión de minutos, poniendo en riesgo no solo nuestro patrimonio natural, sino también vidas humanas y bienes no forestales en las zonas periurbanas de la ciudad», afirman.

Por todo lo expuesto, la Asociación Cívica «Ciudad de Badajoz» solicita formalmente al Director General de Prevención y Extinción de Incendios de la Junta de Extremadura la creación de una base permanente para bomberos forestales del Plan INFOEX en el municipio de Badajoz. Esta medida no solo equipararía a la ciudad con el nivel de protección de otras capitales, sino que también garantizaría una respuesta más rápida y eficaz, minimizando los devastadores efectos de los incendios forestales en la región.