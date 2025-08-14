HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Una reactivación del incendio paraliza la reapertura del tramo de la A-66 afectado por el fuego
Medios del Infoez en los incendios de Badajoz. HOY

UGT y la Cívica piden que se cree una base del Infoex en Badajoz

Insisten en que la ciudad más poblada de la región debería contar con efectivos forestales tras la racha de fuegos de este verano

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Jueves, 14 de agosto 2025, 14:02

En apenas tres semana el Infoex ha tenido que desplegarse cinco veces en los alrededores de Badajoz por incendios importantes, dos de ... ellos han dañado gravemente el parque de Tres Arroyos. Esta racha de fuegos ha provocado una ola de peticiones para que la capital pacense cuente con una base del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura. Hay, además, dos peticiones oficiales del sindicato UGT y la Asociación Cívica Ciudad de Badajoz.

