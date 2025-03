Tres sindicatos convocan a 1.200 empleados municipales de Badajoz a una concentración mañana

No hay acuerdo. Tres de los cinco sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Badajoz, UGT, CC OO y USO, convocan a los 1.200 trabajadores ... municipales (entre funcionarios y laborales) a una concentración en la plaza de la Soledad a las 10 horas de mañana. Allí se encuentra la concejalía de Recursos Humanos y, a sus puertas, se van reunir bajo el lema «Sí a la negociación, no a la imposición».

Representantes de los tres sindicatos han grabado una serie de vídeos para animar al resto de empleados municipales a acudir a la cita, así como explicar sus motivos para negarse a firmar el acuerdo con el gobierno local.

Además, desde USO y UGT apuntan a la entrevista concedida por Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz, a HOY en la que se muestra a favor de aprobar su propuesta sin el respaldo de estos tres sindicatos.

El Gobierno local tiene ya el visto bueno de CSIF y Aspolobba a su propuesta para mejorar las condiciones salariales. Pero no de estos otros tres sindicatos, que se levantaron de la mesa general de negociación porque no les entregaron unos informes técnicos que quieren analizar. Son los de la Secretaría General, Intervención y Recursos Humanos. En las reuniones se los leyeron, pero no les dejaron consultarlos directamente ni les entregaron una copia.

UGT, USO y CC OO reclaman su sitio. «No se puede llamar negociación cuando tres de los cinco sindicatos con representación en el Ayuntamiento no están en la mesa», que es el órgano donde debe firmarse la propuesta antes de llevarla a pleno. Para Nuria Méndez, de USO, el gobierno local suele imponer. «Y ahora con mayoría absoluta, más».

Además, consideran insuficiente el aumento que plantea el gobierno local para la plantilla. Por un lado, porque excluye a una serie de grupos profesionales. Por otro, porque aspiran a una equiparación con las nóminas de la Diputación de Cáceres, algo a lo que el gobierno local se niega. Las cantidades que proponen los sindicatos son más altas que las ofrecidas por el gobierno local.

De los 840 euros más al año del auxiliar a los 3.920 euros del policía

La subida salarial que propone el Ayuntamiento va desde los 840 euros al año de los auxiliares administrativos hasta los 2.800 euros anuales de los jefes de servicio y les obliga, a cambio, a trabajar una tarde al mes durante tres horas este año. En 2025 se duplicarían las cantidades por dos tardes al mes. De momento y oficialmente, la propuesta se mantiene así. Aunque CSIF quiere desligar el aumento de la obligación de acudir por las tardes.

En cómputo anual, el aumento para los policías será de 3.920 euros brutos para este año y 5.600 euros el próximo. A cambio, los agentes que patrullan tendrán que realizar servicios extraordinarios. Serán dos para el grupo del 092 y tres para los del resto de equipos, mientras que para 2025 tendrán que realizar cuatro y ocho.

Para los bomberos, el incremento será de 3.115 euros este año y de 5.447 euros en 2025. A cambio, estos funcionarios verán agrupados una serie de complementos. Tendrán que hacer un turno de 24 horas en un domingo al mes y 82 horas de promedio anual en festivos.

Estos incrementos han logrado el reconocimiento de Aspolobba, que es el sindicato mayoritario entre los agentes. Pero no todos los policías están conformes.

Luis Javier Sánchez es policía y representante de UGT. Este explica que no están ante «un aumento salarial, sino ante una imposición de incremento de jornadas». La propuesta del alcalde, Ignacio Gragera, pasa por aumentar el número de servicios obligatorios con un suplemento anual que supone menos dinero que abonarlos como horas extraordinarias.

UGT cree que el Ayuntamiento debe abrir una bolsa para prestar esos servicios y pagarlos, a cambio, como horas extraordinarias. Y que este sistema se extienda a los bomberos y a la administración general. Pide una planificación anual de eventos.

Pero, sobre todo, los tres sindicatos reclaman al gobierno una actualización de la relación de puestos de trabajo y del catálogo que describe sus funciones.

En la entrevista con HOY, el alcalde, Ignacio Gragera, cuantifica en 1,8 millones de euros el aumento que quiere abonar este año y en otros 1,2 millones de euros más el que aplicaría en 2025. Luis Javier Sánchez pide que ese 1,8 millones de euros sirva para actualizar la relación de puestos de trabajo, que a su juicio está obsoleta.

Los sindicatos insisten en la convocatoria y alertan de al menos dos bulos que anuncian la suspensión de la cita.