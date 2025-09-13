Tres copas de vino por Mi Princesa Rett La asociación que recoge fondos para apoyar la investigación de enfermedades neuronales

Rocío Romero Badajoz Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:06 Comenta Compartir

La solidaridad sabe mejor con una copita de vino en una mano y un plato de jamón en la otra. O, al menos, a la asociación Mi Princesa Rett le está resultando un éxito este fin de semana. Desde la noche del viernes, cuando sobrepasaron todas las expectativas, este sábado y hasta el mediodía de este domingo, celebran una cata solidaria en el Hospital Centro Vivo para lograr fondos con los que mejorar la atención a sus usuarios.

Hay 44 menores con enfermedades neurodesarrollo, la mayoría de ellas consideradas raras, que van a verse beneficiados si la asociación logra los 10.000 euros que se ha marcado como objetivo. Quieren adquirir una máquina que se llama Nirvana y que permitirá realizar terapias de realidad virtual sin necesidad de que los pequeños lleven gafas, ya que no las suelen aguantar. Esta máquina proyecta imágenes en paredes y suelos logrando unas realidad de 360 grados.

El viernes por la noche superaron todas las expectativas, explica Francisco Santiago, presidente de la asociación. Vendieron entre 350 y 400 copas cuando su meta es canjear mil hasta primeras horas de la tarde del domingo. Este sábado a mediodía el antiguo hospital estaba de nuevo animado y aún quedaba la noche para seguir vendiendo.

Por 10 euros, los pacenses compran una copa que lleva grabada la estampa del Hospital Centro Vivo. Con esta, recogen una serie de fichas que pueden canjear por tres vinos, dos tapas (una de jamón y otra de queso) y bombones. Después solo hay que pasear entre los expositores instalados en uno de los patios del edificio histórico y elegir.

Ampliar Grupo de pacenses apoyan la cata solidaria de Mi Princesa Rett. Ángel Márquez

Esta iniciativa es posible, explica Francisco Santiago, porque todas las bodegas participantes, las dos tiendas gourmet y productores de ibérico han cedido todo lo que se está consumiendo. Incluso, al personal que lo sirve. Por eso quiere dar las gracias a Bodegas Santa Marina como distribuidora, Bombones Valcorchero, Embutidos Morato, Grupo Montesano, Señorío de Montanera, las tiendas El Gourmet y La Baronesa, así como a las bodegas Habla, Cayetana, Alaude, Palacio Quemado, Cooperativa Santa Marta, Castuo, Encina Blanca, Coloma, Toribio y Carlos Plaza. «Se están portando todos de forma excepcional y todo el dinero que se recauda va para la asociación».

El centro de la asociación está concertado por el Sepad, pero hay terapias para las que no logran subvención pública. De ahí que promuevan muchas actividades solidarias. «Este es un plan familiar, solidario, maravilloso«, anima Francisco Santiago a todos los pacenses que aún no hayan pasado este fin de semana por el Hospital Provincial.

Entre el público, muchos pacenses que suelen ser fijos a las actividades gastronómicas, como Juan Pedro Plaza, pero también visitantes que se acercan estos días a la ciudad y se encuentran con la iniciativa. Es el caso de Victoria Díaz, Manuel y José Antonio, que habían venido a pasar el día desde Retamal de Llerena y no dudaron en comprarse las copas. «La iniciativa está bastante bien, nos hemos enterado y hemos venido a colaborar, además no habíamos estado nunca en el Hospital Provincial».

Ampliar Victoria, Manuel, María y José Antonio, llegados desde Retamal de Llera. Ángel Márquez

Para Leopoldo López Francos, otro pacense, «la iniciativa es estupenda: ayudar a una asociación y tomando algo... Las dos partes ganan«.

Quien aún no se haya pasado, tiene de nuevo oportunidad este sábado hasta las once de la noche y mañana domingo de 12 a 15 horas.