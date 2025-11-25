HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El tiorbista portugués Tiago Matias participará en el XVII Ciclo de Música Actual

Redacción

BADAJOZ.

Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00

El tiorbista portugués Tiago Matias participará en el XVII Ciclo de Música Actual de Badajoz con dos conciertos en Valverde de Leganés y Badajoz, en los que ofrecerá un programa muy atractivo en el que el protagonista será la tiorba, un instrumento que tuvo su esplendor en el siglo XVII y con el que interpretará obras escritas en el siglo XXI. Asimismo, incluye en su repertorio el estreno absoluto de ‘Corda’, de Guillem Palomar, encargo de la Sociedad Filarmónica de Badajoz con el apoyo del INAEM.

El concierto se celebrará el día 27 de noviembre en el Convento Madre de Dios de Valverde de Leganés (19.00 horas) y el día 28 en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo e Badajoz (20.30 horas), con entrada es libre en ambos casos.

Reconocido por su versatilidad como laudista y especialista en instrumentos de cuerda pulsada históricos, Matias se adentra en un terreno «inusual y fascinante» al poner la tiorba en diálogo con la creación contemporánea, interpretando obras de compositores escritas para él.

