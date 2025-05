Los testigos niegan que el acusado de quemar 300 hectáreas forestales los amenazase

El juicio que desde este martes sienta en el banquillo a un hombre acusado de provocar un incendio forestal en Puebla del Maestre (Badajoz, ... 660 habitantes) podría desembocar en una sentencia absolutoria después de que varios vecinos de esta pequeña localidad situada al sur de la provincia dijeran al tribunal que el procesado jamás los amenazó con quemar sus fincas si le prohibían coger leña.

Coincidieron en esta afirmación los cinco testigos que pasaron por sala, todos ellos propietarios o arrendatarios de propiedades pertenecientes al término municipal de Puebla del Maestre, algunas de ellas afectadas por el incendio que en agosto de 2017 calcinó 300 hectáreas.

El acusado, que ahora tiene 53 años, vivía en Puebla del Maestre, donde se dedicaba junto a su hijo a podar encinas y quemar los restos a cambio de llevarse la leña.

De esa forma de ganarse la vida habló en la Audiencia, donde explicó que el día que ocurrieron los hechos hizo lo mismo que cualquier otro: salir por la mañana a trabajar; regresar a casa a la hora de comer; y volver a salir a las 15.15 o las 15.20 para dirigirse a la finca El Baldío para tomar un café y echar una mano a dos personas a las que ayudaba a dar de beber a las 400 o 500 ovejas que esos dos amigos tenían a su cargo.

«Cuando estábamos allí los tres vimos el humo a larga distancia y pensamos que podía estar ardiendo Pelaborregos o Monesterio», dijo en sala el acusado antes de explicar que tras marcharse de esa finca pasó primero por Azuaga. «Al regresar a Puebla es cuando vi el cacao que había».

Asegura que fue su mujer quien le contó que se había producido un importante incendio que se aproximó a su casa, momento en el que fue a buscar a su hijo, que había salido con un tractor a apagar el fuego. «Cuando lo encontré sacamos un camión de bomberos de la cuneta, estaba a punto de volcar».

El procesado rechazó que su mano estuviese detrás de los tres focos que causaron el fuego. Del mismo modo negó haber amenazado a los propietarios o arrendadores de parcelas de la zona para conseguir que le permitiesen coger leña. «No he amenazado en mi vida a nadie», aseguró.

Sobre esta circunstancia fueron preguntados los cinco testigos que se desplazaron a Badajoz para testificar. Durante la investigación, todos ellos prestaron declaración ante la Guardia Civil y también en el juzgado, unos testimonios que fueron utilizados por la acusación pública para formular un escrito en el que se indica que los propietarios de los terrenos temían sufrir un incendio si no se plegaban a los deseos del procesado.

El primero de los testigos reconoció que años antes del incendio le prohibió la entrada a la parcela que él llevaba, pero negó que en su caso temiese sufrir alguna represalia. «Ante la Guardia Civil dijo lo contrario, entonces habló de que tenía miedo», le recordó el fiscal. «No sé lo que dije. si dije algo así fue por la tensión del momento», afirmó.

El segundo testigo, arrendatario de varias fincas, coincidió en que el procesado nunca lo había amenazado, momento en el que también le recordó el fiscal que ante la Guardia Civil habló de miedo a represalias. «Yo no llamé, fue la Guardia Civil la que me llamó para preguntarme por este señor y me preocupaba ir a declarar sobre una persona que conozco de toda la vida, por eso dije lo de las represalias (...) Pero a mí nunca me amenazó».

Robo de leña

Mayor fue el conflicto que refirió el tercer testigo. En su caso dijo que el investigado le quitó parte de la leña que tenía almacenada en su finca y que cuando se encontraron en la calle el procesado lo abordó de forma violenta. «Yo no quería llegar a las manos, pero él quiso y yo le respondí. Pero al día siguiente hablamos y desde entonces tenemos buena relación. Pero yo en ningún momento lo he relacionado con el incendio y él no me ha amenazado».

Parecidas explicaciones dio el cuarto testigo cuando el fiscal le indicó que ante la Guardia Civil confesó que no podía negarle que entrara a coger leña porque podría ocasionarle problemas. «No lo sé, yo problemas con él no he tenido. A lo mejor dije eso porque estaba presionado».

Tras la primera sesión del juicio, la vista continuará este miércoles con la participación de los investigadores del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, que analizaron el incendio ocurrido en Puebla del Maestre, donde ardieron unas 300 hectáreas forestales y de olivar tras registrarse tres focos en torno a las 16.00 horas del día 13 de julio.

La Fiscalía de Badajoz pide 6 años de prisión por un delito de incendio y otros 4 años y 6 meses por un delito de amenazas.