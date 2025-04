Sor Lidia salva a Luis de morir ahogado

Con una sonrisa y la mirada perdida Luis Guijarro agradece a sor Lidia, Miriam Rodríguez y Raquel Ferrera que a sus 98 años de edad ... aún siga vivo.

Ellas son las responsables de que este anciano de la residencia que las Hermanitas de los Ancianos Desamparados tienen en Badajoz continúe en el centro. La actuación de la hermana sor Lidia y las trabajadoras, y la ayuda del dispositivo antiatragantamiento de emergencia (daem), fue lo que consiguió sacarle el trozo de tortilla francesa que hace tres días le obstruyó la tráquea, impidiéndole respirar.

Un aparato que compraron en la residencia hace un mes, y que nunca imaginaron que tendría tanta importancia. «Te sientes muy impotente cuando ves que alguien está muriendo ahogado y no puedes hacer nada. Creo que no existe un final peor», contaba ayer sor Lidia al recordar cómo el pasado domingo Luis estuvo a punto de perder la vida mientras cenaba.

La tortilla, que se le quedó en la tráquea, casi le provoca la muerte por asfixia. «Él estaba cenando tranquilo, come alimentos blandos y es autosuficiente. No necesita que le demos de comer», explica a HOY la auxiliar Miriam Rodríguez, que fue quien se percató de que el rostro de Luis estaba cianótico.

Al comprobar que el anciano se estaba atragantado, Miriam no dudó en realizarle la maniobra de Heimlich, que consiste en hacer compresiones abdominales por detrás para liberar las vías respiratorias, pero no daba resultado.

Fue entonces cuando Raquel Ferrera, otra de las auxiliares de la residencia, avisó a sor Lidia, que es enfermera. «Cuando llegué estaba completamente morado y se desplomó. Entonces utilizamos el dispositivo que acabábamos de comprar y, para el que nos dieron un curso. Era nuestra última opción para salvarle porque no daba tiempo a esperar al 112», rememora la hermana, que llegó a creer que lo perdían.

Para ellas el tiempo que transcurrió mientras intentaban salvar a Luis fue eterno, pero apenas rozó el minuto, que fue lo tardó Raquel en correr a por el aparato.

El dispositivo lo compró la madre superiora hace apenas un mes, y hasta ahora no lo habían utilizado.

«De no ser por él no hubiésemos podido hacer nada por Luis. La comida estaba ya muy abajo, y las técnicas de primeros auxilios no estaban funcionando», subrayaba emocionada la hermana.

Este aparato que distribuye la visitadora médica Kiara Graú pretende salvar vidas de forma sencilla. «Las muertes por atragantamiento son horribles y se producen más de lo que pensamos. Al año en España mueren 3.000 personas por este motivo, y nuestro objetivo es evitarlas o al menos reducir esta cifra», afirma la distribuidora.

Este aparato está formado por una mascarilla que funciona a través de una bomba de aire, que es la encargada de succionar, como una ventosa.

Esta residencia no es el único lugar en el que se han instalado estos dispositivos de último recurso, cuyo uso está indicado en adultos y niños. Su precio ronda los 45 euros, y también ha adquirido varios la Policía Local.

Precisamente, el pasado 11 de febrero este cuerpo policial anunció la adquisición de 70 dispositivos para actuar en caso de emergencias por asfixia.

«Fue un orgullo haberle salvado; no es lo mismo una muerte natural que un accidente de este tipo» Sor Lidia

Se ubicarán en las dependencias y vehículos de la Policía Local, ya que al ser los primeros intervinientes en emergencias.

Mientras tanto, tres días después del atragantamiento Luis aún se está recuperando del susto. Ha pedido que no le vuelvan a servir tortilla, y que a partir de ahora todo sea puré.

«Para nosotras fue un orgullo haberle salvado porque no es lo mismo una muerte natural que un accidente de este tipo. Y es importante tener los medios para evitar este tipo de cosas», zanjaba emocionada la hermana Lidia que no se ha separado de Luis en los últimos días.