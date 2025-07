Javier Mendoza, estudiante con síndrome de Asperger: sobresaliente en superación

Javier Mendoza ha culminado su formación universitaria con un Trabajo Fin de Grado que combina el periodismo y la discapacidad, dos ámbitos ... que rara vez se cruzan en la investigación en la educación superior. "Mi TFG aborda lo que es un complejo binomio", explica su autor, que no solo ha investigado desde una perspectiva académica, sino también desde la vivencia en primera persona: «Me inspiré en dos aspectos clave de mi vida: mi propia condición como persona con discapacidad (tengo diagnóstico de síndrome de Asperger, dentro del trastorno del espectro autista), y trabajo en el programa Escúchame, de Canal Extremadura».

La experiencia profesional ha sido fundamental en el desarrollo del proyecto. «A menudo me he preguntado qué podemos hacer los periodistas en los medios para mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad, y cómo eso se puede traducir en el lenguaje y en las acciones de las asociaciones», señala. Estas preguntas fueron el punto de partida de un trabajo que, asegura, «me hace sentir muy orgulloso, porque creo que hemos abierto camino en un terreno poco explorado».

No fue un camino fácil. El autor reconoce que se enfrentó a múltiples barreras, especialmente por la falta de investigaciones previas: «Este tema no había sido muy trabajado, así que he tenido que abrir muchas puertas por mi cuenta». A lo largo del proceso, entrevistó a profesionales como José Antonio Lagar, Susana Mangut, Anuncia Majan, directora de la revista Grada, y Mamen Arroyo, compañera del programa Escúchame, así como a Jessica Hernández, de la ONG Gentinosina Social.

También recogió experiencias desde medios especializados como Servimedia, HOY o Cadena Ser, y desde espacios radiofónicos como Canal Extremadura Radio. «Cada entrevista me permitió comprender mejor cómo se está trabajando el enfoque inclusivo y qué caminos quedan por recorrer», detalla.

El trabajo se enriqueció con la participación de asociaciones como Aspace Badajoz, Plena Inclusión de Montijo y FEAFES Plasencia, que desarrollan proyectos de radio y talleres de adaptación de contenidos.

Además del plano académico, el proyecto ha estado marcado por una fuerte carga emocional. «Siento que a veces me he encontrado incomprendido. La sociedad aún excluye a las personas con discapacidad», denuncia. «Me duele ver que en algunos medios todavía se dice que el síndrome de Asperger es una enfermedad. No lo es. No se puede curar. Es una condición de por vida con la que uno aprende a convivir, con sus cosas buenas y malas».

Por eso, el autor insiste en la importancia de educar en inclusión desde la infancia. «Hay que enseñar que existen personas diversas que, a pesar de sus dificultades, merecen estar plenamente integradas. Nunca deberíamos dejarlas al margen», afirma.

Aunque no recuerda una situación concreta que lo haya marcado especialmente, confiesa que «lo que más me afecta es seguir viendo cómo se transmite mal la discapacidad en los medios». Su principal reivindicación es clara: «Hay que dejar claro que no es una enfermedad. Somos personas con derecho a estar integradas, con nuestras particularidades».

El esfuerzo académico ha tenido su premio: «Ese 9,4 ha sido una recompensa al esfuerzo. Ha sido un año intenso, dedicado en exclusiva a este proyecto, además de mi trabajo en Canal Extremadura, y me siento muy satisfecho con el resultado».

Su recorrido académico no ha sido lineal. Comenzó en 2017 estudiando Comunicación Audiovisual, pero en 2021 decidió ampliar sus estudios e incluyó Periodismo. «Descubrí que era lo que verdaderamente me apasionaba», dice. Tras la pandemia, hizo prácticas en la radio de su pueblo y esa experiencia fue definitiva. «Me pasé al doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual. Justo entonces me llamaron del programa Escúchame, donde ya me conocían. Así, empecé a trabajar allí».

Durante la carrera, no encontró grandes dificultades académicas: «Me sentí uno más entre compañeros y profesores. Me he sentido muy querido y respetado en la facultad». Sin embargo, reconoce que «las barreras más notables las he encontrado en el lenguaje mediático, más que en el entorno universitario». Uno de los momentos más emotivos llegó con su graduación: «El decano, que fue también mi tutor del TFG, me citó en su discurso como ejemplo. Para mí fue un auténtico honor».

En cuanto a sus referentes profesionales, tiene claro quiénes han sido sus modelos: «Ramón García es uno de mis mayores referentes. Soy comunicador gracias a él». También admira a Jordi Évole y Pepa Bueno. Entre los creadores de contenido actuales, destaca a Inés Rodríguez, «que visibiliza muy bien la discapacidad».

Con respecto al síndrome de Asperger, lanza un mensaje claro: «No estamos enfermos. Aunque tengamos ciertas dificultades sociales, queremos formar parte de la sociedad. Necesitamos empatía, comprensión y apoyo».

De cara al futuro, sus sueños siguen ligados a la comunicación: «Me encantaría presentar Eurovisión o Eurojunior, que son formatos que me fascinan». Aunque ahora, reconoce, «lo primero es descansar este verano». Después, planea seguir formándose, quizá con un máster en periodismo audiovisual o multimedia. «Y seguiré trabajando en Canal Extremadura, por supuesto».

Se ve principalmente en televisión y radio, aunque ha probado otros formatos: «Hice prácticas en HOY y en la revista Grada, y guardo muy buen recuerdo».

Y si hay una base sólida que le ha permitido llegar hasta aquí, esa ha sido su familia. «Mi madre se emocionó mucho cuando recibí la nota del TFG», recuerda. «Ellos han luchado mucho por mí y les debo todo. Gracias a ellos hoy estoy aquí».