El SES retira las cubiertas de amianto del Hospital Materno Infantil de Badajoz

Desde este martes y durante un mes, se verá actividad en los tejados del complejo hospitalario Materno Infantil. Los operarios van a eliminar las ... placas de fibrocemento (que conllevan amianto) y las sustituirán por otras nuevas.

Es la primera vez en 50 años que se desarrolla una obra de este calado en las cubiertas desde que se construyó el complejo en 1975. En este tiempo se han realizado operaciones puntuales, pero ninguna de esta envergadura, dice José Luis Martín, director de recursos humanos y régimen económico de la gerencia del área de salud de Badajoz.

Ahora se terminará con las filtraciones que solían producirse con las lluvias y se mejorarán el aislamiento, dado que han optado por paneles de chapa de acero cubierto por espuma de poliuretano.

El otro objetivo es precisamente eliminar el amianto, que hace décadas se instalaba por sus propiedades aislantes y alta resistencia. Pero la Comisión Europea estableció en 1999 que la utilización de este material, al liberar fibras, puede producir cáncer de pulmón y otras enfermedades. Por ese motivo se planteó la necesidad de reducir el contacto. La normativa española que adapta estas indicaciones es del año 2001 y se decidió que el material ya instalado aguantaría su vida útil.

Las placas colocadas en el Materno Infantil se han dado ya por amortizadas. La contratación de las obras comenzó a inicios de año, y se ha adjudicado a Hierros Velasco, una empresa extremeña que tiene autorización para este tipo de tareas, por 184.920 euros.

Mensaje de tranquilidad

Los trabajos que conlleva son complejos por la seguridad que debe conllevar la retirada. Desde el SES se insiste en que los trabajos disponen de planes de seguridad laboral y otro más aprobado por la Dirección General de Trabajo. «Desde el SES queremos transmitir un mensaje de tranquilidad a pacientes y a la ciudadanía que use las instalaciones porque la intervención se lleva a cabo con seguridad y prioriza la salud y el bienestar de los pacientes», incide José Luis Martín.

«Se ha trabajado en un protocolo y no habrá interferencias en el ámbito sanitario, y todo está visado», añade.

Los sistemas de ventilación de las plantas superiores se han reforzado y, además, el área de neonatología que estaba en la séptima planta se ha trasladado de forma provisional al hospital Perpetuo Socorro.

Las cifras 184.920 euros es el importe del contrato, que se ciñe a la sustitución de las cubiertas. 1.180 metros cuadrados es la extensión de tejados sobre la que van a actuar. 31 días es el plazo de ejecución de las obras adjudicadas a Hierros Velasco.

La actuación se ha concentrado en un mes para evitar más inconvenientes y se ha diseñado de manera que la retirada de todo el material se hará forma exterior al recinto hospitalario. Esto es, a través de grúas instaladas fuera del recinto para que el material no entre en contacto con la atención sanitaria.

Los operarios trabajarán en los niveles ocho y nueve del edificio, que se corresponden con las cubiertas. La superficie de actuación es de 1.180 metros cuadrados.

Esta obra solo se va a realizar en este hospital, dado que ni el Perpetuo Socorro ni el complejo Universitario presentan el mismo problema, según José Luis Martín.

De todas formas, el SES sí sigue una estrategia para retirar la uralita donde existe. El último centro de salud en el que han cambiado el tejado ha sido el del Progreso, así como también en los centros de salud de los municipios de Santa Marta y Alconchel. «Todo esto se engloba dentro de una apuesta del Gobierno Autonómico de mejorar las infraestructuras y esta es una de las prioridades del hospital por las filtraciones que se producían con las lluvias. Aunque a lo largo de los años se han hecho reparaciones puntuales, no eran suficientes para una cubierta de 1975 y por eso era necesaria una sustitución completa por parte de una empresa especializada».