Una lluvia de pétalos recibirá a la madre del Lunes Santo en la Plaza de España pacense
MIRIAM F. RUA BADAJOZ. Lunes, 15 abril 2019, 08:58

La única lluvia que caerá este Lunes Santo será de pétalos de rosa. Por primera vez, la Virgen de los Dolores será recibida a la salida de su templo, la Concepción, con una 'petalada'. Dos de sus costaleros arrojarán los pétalos desde un balcón de la calle San Juan y los que la portan, mecerán el paso de palio.

Esta es la sorpresa que la Hermandad de la Oración en el Huerto ha preparado para su procesión de hoy, que sumará un atractivo más a su ya de por sí espectacular salida que, si el tiempo no lo impide, se producirá esta noche a las 21 horas.

Año de fundación 1693. Cortejo 400 personas. Primer paso Nuestro Padre Jesús de la Humildad (Oración en el Huerto). Costaleros 45 Capataz Antonio Jesús Pérez González. Acompañamiento musical Agrupación musical Cristo Rey. Segundo paso Palio de María Santísima de los Dolores Costaleros 45 Capataz José Antonio Griñón Teodoro. Acompañamiento musical Banda de Guzmán Ricis de Barcarrota.

Al frente de la hermandad se estrena este año Mariví Valor Salas, tras tomar el testigo de su hermana Maite, que tras una década deja la vara de mando. Con ella, se mantiene la saga familiar que inició su abuelo Pepe Salas.

Para Mariví Valor Salas será su primera Semana Santa al frente de la cofradíaPor primera vez se presentarán ante la hermandad de San Andrés

En su currículum cofrade, tiene las mismas semanas santas que años, 41. «Me he criado aquí y he pasado por todos los cargos: monaguillo, dalmática, nazareno, escolta, de mantilla y, los últimos diez años, he sido secretaria de la junta de gobierno de la hermandad», resume.

Dice que afronta esta nueva etapa con responsabilidad pero con muchas ganas de seguir trabajando, con la vista puesta «en mantener y mejorar el patrimonio de la hermandad y seguir practicando la caridad y la ayuda a los necesitados durante todo el año». Su proyecto para los próximos cuatro años, lo empezará a concretar -dice- una vez que pase la Semana Santa.

Jesús de la Humildad / Arnelas

Esta noche será la primera vez que salga en la procesión como hermana mayor. La ha preparado «con la misma ilusión de todos los años, porque es el día grande de nuestra hermandad», confiesa. Tanto es así que para ella, el momento más especial es cuando se abre la puerta de la iglesia y el diputado mayor de gobierno anuncia que salen a la calle.

Esta noche sacarán en primer lugar el paso de misterio de la Oración en el Huerto, con la Humildad ataviada con la túnica morada, ceñida con cordón dorado, y sus potencias. Completan la representación del primer misterio doloroso las tallas de los apóstoles San Pedro, Santiago y San Juan.

Se verá mejor en la calle, porque el paso ha ganado 45 centímetros de altura al incorporarle la parihuela (el armazón interior del paso). Esto complicará aún más la ya difícil salida de su templo.

Además, el magnífico paso barroco de madera dorada se ha embellecido con unos nuevos faldones, donados por la familia Pérez González (la de su capataz). Han sido realizados en damasco burdeos con pasamanería dorada.

El paso de misterio irá adornado con los claveles rojos que desde el Viernes de Dolores han llevado a la iglesia hermanos y fieles. Además, en el frontal y la trasera del paso, se le colocarán otras flores donde predominará el color morado.

Detrás irá su madre, la Virgen de los Dolores, bajo palio ataviada con la saya de terciopelo negro con aplicaciones doradas y el manto a juego, con el escudo bordado de la Brigada Extremadura XI, que es hermana honoríficos de esta cofradía.

Estrenará este año un rostrillo (puntilla que enmarca la cara) dorado, que también ha sido donado por una familia devota de la hermandad, de forma anónima. Lucirá además en su pecho el broche de la Brigada y el alfiler de oro con su nombre, Dolores. Y en sus manos, llevará tres grandes clavos de plata, rosarios y un pañuelo.

El color en la vestimenta de la Virgen lo podrá el fajín rojo, regalo de Ezequiel Moro Cárdenas, que, como es tradición, le impuso el actual general de la Brigada Extremadura XI al finalizar la eucaristía del Viernes de Dolores. Este es el último acto que se hace antes de subir a la dolorosa a su paso y de ahí le viene el cariñoso apodo de 'la Generala'.

La candelería está ya preparada y hoy se rematará el exorno floral. Como siempre, predominarán las piñas y claveles blancos. Además, el frontal y las dos primeras ánforas irán decoradas con anthurium también en blanco.

La salida de la Virgen de los Dolores será especial este año. La hermandad le ha preparado por primera vez una 'petalada' en su calle, San Juan, que será recibida por el palio mecida al son que le marque la banda Guzmán Ricis.

¿Dónde verla?

Además de la salida, el primer tramo de esta procesión es espectacular porque discurre por las tres esquinas más emblemáticas (Bravo Murillo, Arco Agüero y López Prudencio) de las procesione pacenses, que permite el lucimiento de los costaleros en cada revirao.

Para poder ver el cortejo en estos puntos hay que coger sitio con tiempo, ya que la estrechez de las calles limita mucho el público.

Antes de entrar en la carrera oficial, pararán delante de la iglesia de San Andrés para, por primera vez, presentarse a su hermandad, que este año cumple 75 años. Y como ya es tradición, también harán parada en la plaza de la Soledad delante de la ermita para saludar a la Patrona, otro de los momentos que más gusta a los pacenses de la noche del Lunes Santo.

La recogida de esta procesión, popularmente conocida como la de los Comerciantes, también merece la pena. Verla subir por Arias Montano y girar para enfilar ya el camino de su templo por San Juan, regala imágenes muy bellas del Lunes Santo en Badajoz.