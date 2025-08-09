El segundo punto limpio de Badajoz estará en el polígono de Pealsa

La llegada del segundo punto limpio de Badajoz está más cerca. La semana pasada el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, anunció ... que el Consistorio ha reservado 180.000 euros para cofinanciar esta infraestructura que estaba pendiente, ya que la única ubicación actual, en el polígono El Nevero, está lejos para parte de los vecinos.

Según ha podido saber HOY, este segundo punto limpio estará en el polígono de Pealsa, en la carretera de Madrid. El objetivo es que sea más accesible para la margen izquierda de la ciudad y además contará con las últimas tecnologías para reciclaje y aprovechamiento.

El proyecto, en total, costará más de medio millón de euros. De hecho en el grupo de Gobierno reservó 300.000 euros en los Presupuestos Municipales de 2024, pero finalmente su financiación será de unos 180.000 euros. El resto esperan costearlo gracias a una subvención que han pedido a la Junta de Extremadura.

La subvención

El Consistorio está confiado en lograr esta ayuda, pero por el momento no hay resolución, por lo que no dan más detalles del proyecto hasta que sea firme.

En concreto el Ayuntamiento de Badajoz se han presentado para ser beneficiario de las 'Subvenciones destinadas a la administración local para actuaciones encaminadas a mejorar la gestión de residuos municipales' de la Junta. Cuanta con cuatro líneas distintas. La cuarta va destinada a la creación y mejora de puntos limpios. El importe máximo que podría lograr el Consistorio pacense es de 293.400 euros lo que serviría para completar el presupuesto necesario.

El Consistorio apuesta por un polígono, de nuevo, para que el punto limpio esté alejado de la población, pero a la vez accesible. Pealsa es la zona de la carretera de Madrid que hay tras pasar la rotonda del avión F5, donde está el conocido negocio Tesoros Pirata.