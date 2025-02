Sara García: «Es un orgullo inmenso ser la primera astronauta española»

Sara García Alonso es investigadora titular en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Además de eso ha conseguido convertirse en la primera mujer astronauta de ... España, antes que ella solo han estado Pedro Duque y su compañero Pablo Álvarez.

Esa situación es para ella un «orgullo inmenso», y hace que cuando visita colegios o institutos los jóvenes la vean como un referente que les anima a continuar por caminos que en un principio creían imposibles, tal y como hizo ella.

García se encuentra en Badajoz para asistir al Congreso Anual de Biotecnología. «A mí me hace mucha ilusión participar en él, porque yo como biotecnóloga participé en la organización de este tipo de congresos. Entonces estar en el otro lado me hace especial ilusión», cuenta

Lo que hizo García para convertirse en astronauta es algo que todo el mundo ha hecho alguna vez. «Se abrió una oferta de trabajo por primera vez en trece años y me presenté», confiesa. La Agencia Espacial Europea publicó la propuesta en 2021. En ella buscaban entre cuatro y seis astronautas. Al ver que cumplía con los requisitos y verse con posibilidades, se apuntó, como otras 23.000 personas.

La única manera que tiene un español de convertirse en astronauta es mediante la Agencia Espacial Europea, pues para hacerlo en una institución como la NASA es necesario ser estadounidense.

García y todos los demás aspirantes se vieron sometidos a diferentes pruebas para saber si eran aptos. Comenzaron con una prueba de inteligencia, siguieron con otra psicológica, continuaron con las médicas y finalizaron con una entrevista. La criba dejó solo a 17 personas, de las cuales cinco son astronautas de carrera, una es parastronauta y las once restantes reservistas. Este último puesto es el que ella tiene.

«Cuando van pasando fases, vas empezando a permitirte soñar con que a lo mejor acabas consiguiéndolo», asegura. La primera fase que superó fue la que más ilusión le hizo. Ella no se creyó que era astronauta hasta que no recibió la llamada del director general del cuerpo europeo de astronautas. Pero este no es el único trabajo de García, actualmente también se encuentra trabajando como investigadora.