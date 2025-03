Sánchez vuelve a confiar en Vara para la ejecutiva del PSOE y ficha a la llerenense Ana Fernández

Guillermo Fernández vuelve a formar parte de la ejecutiva federal del PSOE que su secretario general, Pedro Sánchez, ha dado a conocer esta madrugada. Sánchez ... ha sumado, además, a la extremeña Ana Fernández, que es diputada en la Asamblea, y que entra por primera vez en la dirección de la formación.

El que fuera presidente de la Junta de Extremadura y secretario general de los socialistas extremeños se mantiene en la dirección del partido, de la que forma parte desde octubre de 2021.

Su carácter templado, propicio para llegar a acuerdos con compañeros de partido y poco dado a la polémica interna, ha favorecido que el extremeño se mantenga como secretario de Política Autonómica en pleno debate por la financiación autonómica. Su nombre aparece el octavo en un listado de 49 personas.

Senador desde 2023, en la cámara alta desarrolla un papel destacado como vicepresidente segundo de la mesa y vicepresidente segundo de la diputación permanente del Senado.

Ampliar Ana Fernández, diputada extremeña, será la encargada de Educación Pública en la ejecutiva federal del PSOE. HOY

Tendrá compañera extremeña, dado que Sánchez ha elegido a una diputada regional como secretaria de Educación y Formación Profesional. Se trata de Ana Fernández Rodríguez, que entró en la Asamblea tras las últimas elecciones y forma parte de la dirección del grupo socialista en el Parlamento regional. Es, además, portavoz de educación y ha sido concejala en el Ayuntamiento de Llerena.

En las últimas primarias del PSOE extremeño, Ana Fernández formó parte de la precandidatura de José María Vergeles. Pero este no consiguió los avales y tanto Vergeles como Ana Fernández se inclinaron por Gallardo. Ahora los dos forman parte del núcleo duro del partido en la Asamblea.

Los socialistas extremeños valoran la incorporación de Ana Fernández como un guiño a la educación pública que han fomentado durante sus gobiernos. Es, sobre todo, una voz nueva del PSOE extremeño en Madrid.

Vara y Ana Fernández son los únicos extremeños que forman parte del equipo que liderará el PSOE en los próximos años, dado que Sánchez no ha contado con el actual secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo. Sánchez ha decidido no contar con líderes territoriales en la dirección federal y en la ejecutiva no aparecen secretarios generales de federaciones regionales. Por ejemplo, la que fuera Ministra de Ciencia, Diana Morant, ha salido del equipo esta madrugada por haberse convertido en la jefa del partido en la Comunidad Valenciana.

Sin embargo, Gallardo forma parte de el comité federal, como el resto de secretarios generales de las comunidades autónomas.

De la ejecutiva federal sale otra extremeña, Marisol Mateos, quien formaba parte de esta como secretaria de Política Municipal y Reto Demográfico. Esta diputada por Badajoz en la Asamblea ha estado menos de un año en el núcleo duro de la formación, dado que accedió en enero de este año.

Sánchez ha optado esta vez por un equipo continuista en el que mantiene a la cúpula. Mantiene como presidenta del PSOE a Cristina Narbona y a los dos cargos principales que dependen directamente de él: María Jesús Montero (vicesecretaria general) y Santos Cerdán (secretario de Organización). Entre las incorporaciones destaca la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé García.

Por otro lado, este domingo también han sido elegidos los extremeños Miguel Ángel Morales, secretario provincial de Cáceres, Manuel Borrego, secretario de Organización del PSOE de Extremadura, así como a Eva Pérez, vicesecretaria general del PSOE de Extremadura, y Ana Belén Valls, miembros de la ejecutiva provincial de Badajoz, como miembros del comité federal.