El fichaje de Ana Fernández por parte de Pedro Sánchez causa sorpresa en el PSOE extremeño

La entrada de Ana Fernández en la ejecutiva federal del PSOE como secretaria de Educación y Formación Profesional ha causado sorpresa entre los ... socialistas extremeños, que advierten del escaso peso que esta llerenense nacida en 1985 tenía hasta hace solo unos meses dentro de la formación.

Algunos compañeros de partido no esconden que el nombre les ha resultado asombroso y destacan que ni siquiera había asido elegida como delegada para asistir el congreso federal donde Pedro Sánchez ha decidido impulsarla hasta la dirección nacional del partido. Con ella, solo el extremeño Fernández Vara está integrado en la ejecutiva federal del PSOE.

Esta maestra por oposición desde 2016, se convirtió en diputada regional por primera vez en las elecciones de 2023. Poco a poco ha ido escalando puestos hasta formar parte de la dirección del grupo socialista en el Parlamento regional y convertirla en portavoz de educación. Antes, había sido concejala en el Ayuntamiento de Llerena entre 2019 y 2023.

Hasta el momento, en las filas socialistas no la consideraban una mujer de peso ni con influencia para un encargo de estas características. Y en esta línea algunos apuntan a que su nombramiento pone en evidencia el peso de José María Vergeles. El ex consejero de Sanidad fue precandidato en las últimas primarias, pero decidió inclinarse por el actual secretario general, Miguel Ángel Gallardo, al no lograr los avales necesarios. Con él, también Ana Fernández apostó por Gallardo. Aun así, Ana Fernández no está considerada como una 'pata negra' del equipo de Miguel Ángel Gallardo. Por eso algunos subrayan a Vergeles como su mentor.

Aun así, los compañeros consultados destacan que hay algunos nombres con más conocimiento de la Educación pública en Extremadura. Como el de Esther Gutiérrez, que fue consejera con Fernández Vara durante ocho años y ahora es vicepresidenta de la Diputación de Cáceres. También ha sido alcaldesa de su pueblo, Zarza la Mayor, entre 2007 y 2015, y antes teniente de alcalde. Las fuentes consultadas subrayan que su experiencia no solo es mayor en políticas educativas públicas, sino también en el funcionamiento de las administraciones, dado que ha sido concejala, alcaldesa, diputada provincial y consejera.

Con más experiencia, también, figura Blanca Martín, actual presidenta de la Asamblea, o la propia Lara Garlitos, que disputó las primarias a Gallardo. Otros, precisamente, destacan que estaba descartada desde primer momento precisamente por haber sido contrincante del actual secretario general. Las diputadas extremeñas Isabel Gil Rosinha y Piedad Álvarez también se han quedado fuera, aunque acumulan más experiencia que Ana Fernández. Más cercana a Gallardo es la diputada Mari Cruz Rodríguez, que fue su jefa de gabinete antes de entrar en la Asamblea.

Otros, en cambio, destacan que para este tipo de puestos los partidos, a veces, buscan cuadrar nombres con necesidades de paridad y renovación y señalan que Ana Fernández puede corresponder al objetivo de rejuvenecer los cuadros del partido con mujeres prácticamente desconocidas para la mayoría de los ciudadanos.

Aunque esta llerenense es una de las portavoces que acude a las tertulias televisivas de Canal Extremadura con cierta frecuencia.

Licenciada en Granada

Diplomada en Estudios Avanzados (Suficiencia Investigadora), Ana Fernández se ha formado en Andalucía. Es licenciada en Historia y Ciencias de la Música, ambas titulaciones por la Universidad de Granada, diplomada en Educación Musical por la Universidad de Sevilla y Grado Profesional de Música en la especialidad de Piano por el Conservatorio Profesional de Música Ángel Barrios de Granada.

La continuidad de Vara, por otro lado, se lee mejor en clave nacional que regional. Pedro Sánchez sigue contando con una persona moderada, sin enemigos conocidos en el PSOE nacional, y que puede ayudar a conciliar las posiciones autonómicas. En cualquier caso, Gallardo ha procurado reivindicar más el legado de Rodríguez Ibarra desde que llegó a la secretaría general del PSOE extremeño que la del propio Vara. Y este último, sin embargo, ve en cierta manera recompensada su tarea de las últimas décadas en el partido nacional al mantenerse como secretario de Política Autonómica de la formación.