Una samoyedo triunfa en Badajoz sobre 800 perros

Fue una samoyedo procedente de Portugal y criada por una ucraniana la ganadora absoluta hoy domingo en Badajoz durante la exposición internacional canina. Se proclamó ... vencedora de todas las razas y no era la primera vez que le colgaban la medalla de oro. En esta ocasión lo hizo sobre unos 800 perros participantes, que son 800 historias diferentes ambientadas en el universo de la élite canina. El nombre de la que más gustó hoy no cabe en un titular: Samspring carry on My Secret, criada por Pedro Silva, su propietario y paseada este domingo por Daria Silva.

Juan Carlos se trajo su perro, de la raza pomerania, por 4.500 euros de Rusia; Israel entrena y peina a un caniche toy que una criadora china puso en sus manos hace un año y le cobra 300 euros al mes por esa tarea; y Luis ponía de pie a su mastín español de setenta kilos ( y aún está creciendo) y posaba para una foto. «Se llama Nerón de Alba, el padre estaba cojo por un ataque de un lobo y este me lo regaló el duque de Siruela, Jacobo Martínez de Irujo. He venido para homologarlo, el juez lo ha visto y lo he conseguido, solo me falta la confirmación en otro campeonato y lo siguiente será buscarle una hembra hija de algún campeón para iniciar con él una estirpe», decía. En la Exposición Internacional de Badajoz criadores, expositores, jueces y público admiraban y señalaban ejemplares de todo tamaño que o bien acaban de ser evaluados en alguno de los ocho cuadriláteros o estaban siendo acicalados para competir siendo paseados ante los jueces, que examinan a cada uno cuánto se acerca al estándar ideal de cada raza. El treinta por ciento de los inscritos eran extranjeros, sobre todo europeos, destacó Carmen Gil, organizadora de un evento consolidado y que es referencia en España pues va por su 41 edición. Además, para hacer cantera en este ambiente, se han regalado 12.000 entradas durante la semana en los colegios de la ciudad. Ahora lo único que falta, comentaba esta tarde Gil, es que los hoteles pacenses sean más flexibles pues muchos participantes no han podido alojarse en la ciudad al venir con uno o varios perros, por lo que durmieron en Portugal. Y es que el sábado, Elvas acogió otra prueba similar que también puntúa en el calendario internacional, de ahí el alto número de inscritos en las dos jornadas. Cuenta Juan Carlos, que llegó de Sevilla en mono volumen con sus tres pomerania y un boston terrier, que lleva 35 años como criador con el afijo 'De la Bulería' (especie de apellido para seguir la procedencia de sus ejemplares generación tras generación). Su pomerania de nombre Amorosa de la Bulería ganó como mejor joven hembra. «No voy a la final porque el macho ganó el concurso de esta raza, pero me dieron el punto que necesitaba para acudir al campeonato de España y eso ya me vale. «¿Los puedo tocar», le preguntaban los niños que se arremolinaban en torno a la jaula. «Por supuesto», contestaba él. Según dice, para este tipo de concursos lo mejor es que los perros socialicen. «Nada como un mercadillo o la puerta de un colegio para que pierdan los miedos», explicaba este criador. Avanzar por entre las jaulas y sillas y mesas plegables era como ver un catálogo canino en vivo, ya que en la exposición de Badajoz hubo hasta 152 razas. Que este mundo mueve dinero es obvio. No solo la pandemia no interrumpió el negocio pues se vendieron más perros que nunca, reconocía Juan Carlos, sevillano, sino que da empleo a muchos especialistas. Ampliar Juan Carlos llegó desde Sevilla con sus ejemplares de pomerania J. V. Arnelas En manos de Israel, malagueño que lleva quince años en esto y ejerce de peluquero canino, por ejemplo, dejan perros para que los peine y entrene de cara a este tipo de concursos. Cobra 300 euros al mes por cada uno y ahora tiene diez de cinco razas diferentes. Su perra de raza caniche toy, que tiene el alias de Chinita porque su denominación es impronunciable, se la hicieron llegar de ese país asiático hace un año. La presenta a exposiciones por todo el mundo y va sumando puntos, pero estos reconocimientos no llegan solo por su genética. «Cada dos días hay que hacerle de nuevo las coletas de la cabeza y bañarla cada cuatro o cinco. El entrenamiento dura poco, apenas unos minutos al día para que no se lo tomen como un trabajo sino como un juego, pero hay que ser muy constante». Solo en acicalar a Chinita para competir tardó dos horas esta mañana. Esta perra tiene cinco años y apenas llega a los tres kilos, pero su valor se dispararía de 2.000 euros a 8.000 si llegara a ganar el campeonato de hoy en Badajoz. Ampliar Israel, de Málaga, con el caniche toy que ha concursado este domingo. J. V. Arnelas Inicio de una estirpe de mastín A Luis Cabazo, oliventino que ejerce de alguacil en las plazas de toros de Badajoz y Olivenza, siempre le gustaron los galgos, pero ahora está volcado en el mastín español, raza que preside el escudo de la Sociedad canina de Extremadura. Empieza a contar detalles y disfruta. Que si proceden del Tíbet igual, que los galgos tienen sus ancestros en Egipto, que si el mastín español es el típico perro de los monarcas y el más idóneo para la trashumancia, desmiente las falacias que circulan acerca de sus pezuñas como garantía de pureza o habla de la conveniencia de rescatarlo porque es el único que protege en condiciones a los rebaños puesto que mantiene a raya al lobo. A sus 19 meses, Nerón de Alba superó esta mañana su primera prueba para iniciar una estirpe, que era su objetivo. El reto de otros era diferente, sumar puntos en Badajoz para poder participar en el máximo evento mundial que este año tiene lugar en Madrid, el 'World Dog Show' del 23 al 26 de junio, el equivalente a unas olimpiadas y que esta vez tocan en España, lo que ha estimulado a los aficionados del país a las exposiciones caninas. Decían este domingo los criadores que ganar un primer premio allí sería consagrarse, aunque perro no lo sepa.

