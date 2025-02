Rosa Infantes, coordinadora de Cáritas en San Roque: «Vamos mucho más allá de repartir alimentos»

«Hace algo más de un año empezamos con ilusión un proyecto para poner a las familias en el centro de la vida del barrio y hacerlas más dignas». Así explica Rosa Infantes, coordinadora de Cáritas en la parroquia de San Roque, cómo surgió la ... semilla que se ha convertido en un almacén solidario en el barrio.

Después de año y medio de preparativos, el pasado 6 de junio nació este almacén. Surgió con la colaboración de los organizadores del que estaba en la barriada de San Fernando. Tras unas sesiones explicativas, adaptaron la idea que se había puesto en marcha en la Margen Derecha a las circunstancias de esta barriada.

¿Por qué abrir ahora en San Roque? Infantes explica que ha surgido la oportunidad, no porque detecten ahora más necesidad en el barrio.

Este proyecto de San Roque lo lleva a cabo Cáritas con la colaboración de la parroquia de la Santísima Trinidad. Además, el proveedor principal es el Banco de Alimentos, ya que como menciona Infantes, «aún no tenemos solvencia para comprar todos los productos».

El centro presta actualmente ayuda a 16 familias, que suman cuarenta personas. El requisito indispensable para recibir ayuda es que vivan en San Roque.

Además, para pasar el proceso de selección, los padres de familia deben ser menores de 52 años, tener hijos en edad escolar, llevar menos de cuatro años en el paro y menos de dos años recogiendo comida en bancos de alimentos.

Pero este proyecto va más allá de la donación de alimentos. El almacén solidario es también un plan de empleo. «Pedimos que cumplan unas características específicas, porque una vez que rellenan su ficha, le enviamos la información a Cáritas Empleo. Allí los usuarios pueden hacer cursos y encontrar trabajo. Hacemos acompañamiento y gestión de la familia que necesita de nosotros», añade Infantes.

Los voluntarios suponen un apoyo moral para las familias. Infantes considera que «muchos de los beneficiarios que van al centro no solo necesitan una bolsa de alimentos, también hablar».

«Nuestra función va mucho más allá de repartir los alimentos. Queremos que la persona que venga se sienta escuchada, arropada y que sepa que aquí tienen una familia para ayudarles».

Más allá del reparto

Entre todas las funciones de apoyo que llevan a cabo desde el centro, en ocasiones ayudan a las familias a pagar los gastos de vivienda.

«Procuramos que nadie se quede sin pagar estos gastos. Que la gente venga en cuanto lo necesite y no cuando ya no les queda más remedio».

Sin embargo, existe un problema reiterado en el momento de ayudar a estas familias. «No podemos ingresar dinero a los inquilinos de los pisos cuyos gastos están a nombre del propietario. Solo podemos ayudar cuando la documentación está a nombre de las personas que solicitan el subsidio. Al no tener los gastos a su nombre, pierden todos los derechos».

El almacén solidario de San Roque se diferencia de un economato en la forma en la que se adquieren los productos. Aquí las familias no pagan directamente, sino que se usa un sistema de puntuación.

Los productos del almacén mantienen el precio de las tiendas, mientras que en los economatos están reducidos. Pero en el almacén se le entrega una ficha a las familias, con los productos que pueden llevarse durante un mes.

Cada punto equivale a un euro, y a final de mes lo que no hayan consumido en el almacén, se les ingresa en efectivo en sus cuentas para que puedan comprar en otras tiendas. «Es una forma de que adquieran lo que necesiten y no solo tengan lo que nosotros les damos. Así, los productos frescos que no tenemos por motivos sanitarios pueden comprarlos en otros comercios», explica Infantes.

El local abre los martes y viernes alternos. Por las mañanas, de 10 a 11.30 horas y por las tardes de 18 a 19.30. Con este horario intermitente, hacen que las familias vayan a por los productos varias veces al mes y evitan así que los almacenen en los hogares. «La idea es que vengan cuando lo necesiten y no acumulen cosas que realmente no les vienen bien», aclara.

Desde la organización están muy concienciados con apoyar al comercio local, y animan por eso a las familias a emplear el dinero que les sobra de las fichas en las tiendas del barrio.

Las donaciones que recibe el centro son en su mayoría de alimentos. Actualmente trabajan con el eslogan 'Dona de otra forma', con el que animan a los benefactores a que también donen en efectivo.

Con ese dinero, compran directamente a los distribuidores para obtener así precios más económicos.

«Para nosotros es mucho más fácil poder organizar así los productos, y que sean variados y equitativos para todas las familias, ya que muchas veces traen alimentos no perecederos de los que tenemos en exceso u otros muy concretos que no podemos dar a todas las familias».

No obstante, el desperdicio no se contempla en este centro y el excedente se da a modo de compensación a los colaboradores –que en la mayoría de los casos son los propios usuarios del centro— por el trabajo realizado.

Situación actual

En estos momentos el Banco de Alimentos sufre una escasez de leche, que está repercutiendo en los diferentes centros a los que distribuye, como es el caso del almacén de San Roque.

Cáritas observa que el patrón de familias que acuden a estas ayudas ha variado en el barrio y constata una tendencia positiva. «Hemos pasado del enquistamiento de familias empobrecidas, a un movimiento de personas que después de estar aquí unos meses o un año, encuentran trabajo y se van», comenta Infantes.

El centro continuará con su labor de apoyo en el barrio, «ayudando a que la gente joven pueda tener una independencia y construir una vida propia». Pero sin dejar de luchar «para que Cáritas desaparezca». Es decir, «si esto pasa, significa que ya no nos necesita nadie. Sería la utopía más bella que hay».