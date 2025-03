La Ronda Sur de Badajoz, pendiente de la obra en Rui Nabeiro

No será antes de final de año, como se había anunciado. Los pacenses tendrán que esperar a 2022 para estrenar el único tramo que se ... ha construido de la Ronda Sur.

El tramo 3, que incluye el quinto puente sobre el Guadiana, está terminado, pero no se puede abrir al tráfico porque no ha finalizado la obra del acceso desde Caya, la ampliación de la avenida Rui Nabeiro.

Desde la Junta de Extremadura, responsables de ambas obras, no dan una fecha de apertura. «Se está pendiente de la finalización de las obras de Rui Nabeiro para poder hacer los remates y la puesta en servicio», aseguran desde la Consejería de Movilidad.

La reforma de Rui Nabeiro debía finalizar en diciembre, pero aún no se ha completado esta avenida

Rui Nabeiro es la avenida que va por el lateral de Ifeba y Lusiberia. Al final estaría la portada del ferial en San Juan. Este vial conecta la rotonda de Caya (con la escultura de la mujer que da la bienvenida a los portugueses) con una glorieta nueva desde la que se accede a la Ex-C1, el nombre de la circunvalación. Por esa razón, la administración regional la ha reformado.

En concreto, la reforma duplica los carriles y amplía la avenida. Cuenta con un presupuesto de 912.000 euros. La anchura de la calzada será de dos carriles de 3,5 metros por cada sentido de la circulación y dos metros de mediana. Además se han eliminado los aparcamientos en línea para crear carriles adicionales que servirán para maniobrar en los laterales, por ejemplo, para la parada de autobús. Así mismo se ampliará el radio de la glorieta del ferial, que pasará de los 18 a los 25 metros.

Las obras en esta avenida comenzaron en agosto y debían finalizar en diciembre, pero aún no han completado. Hasta que no se remate, no habrá fecha para estrenar el tramo 3.

El tramo de la Ronda Sur que ha finalizado conecta Caya con la carretera de Olivenza. Mide 4 kilómetros e incluye una pasarela sobre el Guadiana de 420 metros. Ha costado casi 28 millones de euros y su ejecución comenzó agosto de 2019. Debían estar terminada en 30 meses. Se esperaba, por tanto, que los pacenses estrenasen la carretera este verano. Posteriormente se retrasó la apertura a final de año, pero tampoco se cumplirá este plazo.

Cuando se inaugure el tramo 3 de la Ronda Sur, aún quedarán tres por construir para completar la circunvalación. El objetivo es contar con una carretera que una la A-5 a la altura de la plataforma logística con la carretera de Sevilla con salidas a las carreteras de Olivenza y Valverde. El siguiente tramo a ejecutar será de la carretera de Olivenza a la de Valverde, aunque aún se está elaborando el proyecto de obra.