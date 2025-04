La Puerta del Capitel de la Alcazaba de Badajoz aparece en el suelo

J. López-Lago Sábado, 7 de mayo 2022, 12:10 | Actualizado 20:52h. Comenta Compartir

En la mañana de este sábado una de las dos puertas metálicas de acceso a la Alcazaba de Badajoz, concretamente la del Capitel, ha aparecido desencajada y tirada en el suelo, no se sabe si vandalizada o como consecuencia de un accidente de tráfico, aunque en las redes sociales se defiende la versión de que se le cayó al vigilante cuando se disponía a abrirla a las siete de la mañana. A medio día la hoja de la puerta que estaba en el suelo ya había sido retirada y en su lugar el Ayuntamiento colocó una valla.

La Puerta del Capitel es peatonal y se encuentra en la Plaza de San José, junto a la Plaza Alta, y se da la circunstancia de que justo al lado hay una comisaría de Policía Nacional, lo que convierte la primera hipótesis en inexplicable, por eso el suceso ha causado la indignación en redes sociales al especularse con un acto de vandalismo.

Hay que saber que desde este año el Ayuntamiento de Badajoz decidió cerrar este monumento al público durante las noches del fin de semana para evitar botellones y pintadas.

Nada más conocer el suceso, el concejal de Turismo, Jaime Mejías, no ha tardado en reaccionar y lo ha valorado así en su perfil de redes sociales: «Hoy los pacenses nos desayunamos con una de las puertas de acceso a la entrada a la Alcazaba por el capitel tirada en el suelo... Una puerta que pesa un quintal derribada... No sé qué tipo de cafres habitan esta ciudad. Pero lo que si hago es un llamamiento a las Fuerzas del Orden Público Público en general a que por favor se solidaricen con los atentados constantes que estamos sufriendo al patrimonio y pongan todo de su parte para que esto no vuelva a ocurrir. He denunciado atentados contra el patrimonio en muchas ocasiones ante la Policía Nacional, esto ha ocurrido en un lugar anexo a una comisaría de policía nacional, tenemos un cuerpo de policía local y de Giapol en el Casco antiguo que es maravilloso... esto no se puede permitir. Desde el Ayuntamiento de Badajoz estamos a muerte por la recuperación de nuestro patrimonio monumental pero si no nos echan una mano nosotros solos no podemos. YA ESTA BIEN».

