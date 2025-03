«Si no hay riesgo de muerte, no hay intención de matar», dice la defensa del acusado de apuñalar a su pareja La Fiscalía califica los hechos como una tentativa de homicidio para la que pide 15 años de cárcel y un delito continuado de violencia de género para el que solicita otros 3 años

Evaristo Fdez. de Vega Badajoz Miércoles, 19 de marzo 2025, 07:24 Comenta Compartir

El acusado de acuchillar en 35 ocasiones a su pareja en Don Benito se enfrenta a una petición de 15 años de prisión por una ... tentativa de asesinato en la que se aprecia la agravante de género. «Una persona que le da 35 puñaladas a una mujer cada vez más débil no tiene la intención de lesionarla, lo que busca es matar», dijo la representante del Ministerio Fiscal, que aprecia alevosía (la ataca por la espalda) y descarta que desistiera de su intención porque cuando llamó a los servicios de emergencia estaban de camino porque la vecina que residía en el piso inferior ya había telefoneado al 112. «Además, el desistimiento no es voluntario porque antes de hacer la segunda llamada le exigió a la víctima que no lo denunciase y que volviese con él. Y en todo caso, dijo en esa llamada que había sido una agresión mutua».

Coincide Mabel Martínez, la abogada de la acusación particular, en que hubo intención de matar, aunque califica los hechos como una tentativa de homicidio para la que pide 15 años de cárcel y un delito continuado de violencia de género para el que solicita otros 3 años. Frente a ellas se situó María José Malagón, abogada de la defensa. «Los informes forenses dicen que los órganos vitales no han sido tocados y que estuvo un día en el hospital. Yo sé que darle 35 puñaladas a una mujer tiene consecuencias, pero si no hay riesgo de muerte no puede haber existido la intención de matar. Lo que le causó son arañazos, arañazos horribles, pero arañazos». Con esta motivación pide que sea condenado por un delito de lesiones con arma blanca y que se atenúe la pena porque desistió.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión