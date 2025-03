Las placas solares y el alza de materiales encarecen la piscina de la margen derecha de Badajoz

Las obras de la piscina de la margen derecha están prácticamente paradas. Volverán a coger ritmo en un mes y medio, cuando el Ayuntamiento apruebe ... un modificado del contrato que añada otros 427.000 euros al presupuesto inicial. Este era de 4,8 millones de euros. El aumento de los costes de la construcción y la instalación de placas solares en la cubierta motivan el incremento del presupuesto.

Así lo asegura el concejal encargado del Gabinete de Proyectos, Jaime Mejías. La madera ha subido un 45% desde que se elaboró el presupuesto de la obra y la madera es el componente principal de las vigas del techo de las que colgará una cubierta que se podrá recoger por completo o por sectores.

Al aumento del precio de la madera se une la decisión de instalar placas fotovoltaicas en esa cubierta para abastecer las necesidades energéticas del futuro complejo deportivo. En un principio, no era así, por lo que se suman ahora a las cuentas iniciales. «Estaríamos locos si no pusiéramos placas solares».

La UTE formada por Sehuca y Martín Casillas logró el contrato en septiembre de 2018 con un presupuesto de cinco millones pagado al alimón entre la Junta y el Ayuntamiento. La aportación regional asciende a 2,5 millones de euros y el convenio que ambos firmaron no prevé aumentos por parte de la Junta. Así que el Ayuntamiento asumirá este y los que puedan venir por delante.

Esta ampliación de costes cubrirá la cubierta y no se descarta que posteriormente sean necesarios más aumentos

Jaime Mejías indica que ya han reservado los fondos municipales para hacer frente al aumento que conlleva la colocación de la cubierta. Pero aún están tramitando el modificado del contrato, compuesto por informes de distintos servicios y que debe incluir el cambio en una adenda al convenio de financiación con la Junta de Extremadura. Ese es uno de los documentos que faltan.

El último parón de la obra deriva del cambio en el contrato y el aumento del coste. Este añade otros tres meses a los plazos iniciales, que ya se habían prolongado por el estado de alarma y el confinamiento. Si no se producen nuevos reveses, podrá estar terminada para el verano de 2023.

Mejías razona que el presupuesto inicial era corto y que, además, los problemas en la construcción no dejan de crecer. La suspensión de toda la actividad que no fuera esencial durante varias semanas en 2020 provocó una rotura de 'stocks' en materiales de construcción que aún colea. A esto se añaden los problemas en la logística y la distribución internacional. La crisis energética y su repercusión en los costes, así como el parón de los camiones de las últimas semanas suponen nuevos reveses sin que esté clara la salida a todos estos problemas. «La huelga de transportes también ha afectado: sacos de cemento, acero, etc. Para cualquier cosa tampoco les han llegado», justifica el edil.

De todas formas, Jaime Mejías confía en que las obras se reactiven en un plazo de seis semanas. «La obra será entonces más activa y visual. Ahora no está parada, pero tiene muy poca actividad», asegura el concejal.

Este incremento de 427.000 euros está dirigido únicamente a la cubierta. Más adelante, podría ser necesario añadir más dinero al presupuesto original. «Después habrá que ver otra vez el sector y precios porque los materiales suben casi a diario. La situación es muy complicada».