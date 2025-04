Rehabilitar el claustro de la catedral de Badajoz costará más de un millón de euros

La Catedral de Badajoz ya tiene su museo y ha arreglado las goteras. Queda una cuenta pendiente, rehabilitar su claustro. Así lo explicó ayer el ... arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo.

El prelado indicó que les gustaría arreglar el claustro, actualmente muy deteriorado, para que pueda ser visitado y acoja conciertos en el futuro.

«Ciertamente está, como ven ustedes, en un estado muy lastimoso y vamos a pedir ayuda donde sea posible, porque ciertamente el Arzobispado en este momento no puede acometer esta obra. Nosotros somos un Arzobispado pobre, esto hay que reconocerlo, y bueno, contentos de lo que somos, pero al mismo tiempo esto nos obliga a pedir, y yo que soy franciscano no me canso de pedir», bromeó el arzobispo, que añadió que no pide dinero para él. «Pido para el pueblo extremeño, sobre todo, y ciertamente para Badajoz».

El arzobispo hizo estas declaraciones durante la visita a las obras de las cubiertas de la Catedral. A la visita también acudió la consejera de Turismo, Victoria Bazaga, que escuchó la petición de Rodríguez Carballo.

La pintura y las bóvedas del claustro de la Catedral están muy deterioradas, lo que exige una obra importante. También faltan piezas en las vidrieras que cubren las ventanas y desconchones en las columnas.

Dentro del proyecto de rehabilitación, además, quieren recuperar el suelo original, ya que actualmente el jardín del claustro está 40 centímetros más alto que el resto del monumento y esperan excavarlo.