El regalo «con todo el cariño del mundo» de Pablo Alborán a Badajoz

Fue a mitad del concierto cuando se vivió uno de los momentos que seguro no olvidarán los pacenses. «Viajando esta mañana hasta aquí he escrito una canción para vosotros, no está ensayada pero la he hecho con todo el cariño del mundo», dijo el malagueño.

Al compás de una guitarra flamenca Alborán le dedicó unas letras a Badajoz durante un minuto aproximadamente. En esta intervención alabó algunos de los monumentos más icónicos de la ciudad, como la alcazaba o la plaza alta. El cantante quiso demostrarles su amor a la ciudad a sus fans pacenses y les agradeció la espera, ya que su última visita fue en 2011.

Badajoz ha acogido con gran entusiasmo al cantante. Ya desde la 20 horas la zona de aparcamiento estaba completa y la cola parecía interminable. Si Alborán cantaba estar enamorado de la ciudad, sus fans gritaban estar enamoradas de él. Y lo demostraron, pues muchos de los asistentes aguantaron más de 24 horas de cola para poder verlo de cerca.

Tanto fue así que cuando se despidió del público y salió corriendo tras el escenario pasadas ya las doce de la noche, el público comenzó a pedirle más canciones. A grito de «Otra, otra», trajo de regreso a Alborán al escenario, que cantó algunos temas más. Uno de ellos inédito y con mucho ritmo, que asegura haber compuesto hace poco y llevarlo a todos los conciertos en agradecimiento al público por escuchar música en directo. 'Prometo' fue la canción favorita por la mayoría, que aseguran volver a verle cada vez que Alborán visite Badajoz.

El malagueño continúa con su gira 'La cuarta hoja' con un concierto esta noche en A Coruña y el día 31 de este mes en Alicante. El final de su tour serán en las ciudades de Barcelona y Madrid en noviembre.