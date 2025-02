Noche de sentimientos en el concierto de Pablo Alborán en La Alcazaba de Badajoz

Entre abrazos, manos al viento, saltos y alguna que otra lágrima vivieron anoche el concierto de Pablo Aborán las cientos de personas que se congregaron ... en La Alcazaba. «Quedan tres minutos», marcaba Ana a sus amigas que nerviosas daban saltos de alegría al comprobar que tras horas de espera por fin llegaba el momento que tanto habían esperado desde febrero, cuando compraron las entradas.

Unos minutos más tardes y puntual a la cita el cantautor malagueño aparecía en el escenario. El batería marcó el inicio de una noche que fue de «ensueño» para muchos de los que estaban allí. Eso decía Carmen González que a sus 72 años fue con su hija a ver el concierto porque es seguidora de Alborán desde que sacó su primer disco.

Un led rojo recorrió la pantalla gigante que había tras el escenario para anunciar el comienzo del concierto, que empezó fuerte, ya habría tiempo para los ritmos más pausados. 'Carretera y manta' fue la canción con la que Alboró comenzó la velada y que desató furia y emoción entre el público que gritó con él y coreo sus canciones durante las casi dos horas que duró el recital.

Sin un mintuto de descanso en toda la noche, saltó de una canción a otra como si de un popurrí se tratará. De la primera canción saltó a 'No vaya a ser' manteniendo así el ritmo y la alegría con el público pacense. Sus primeras pablabras con sus seguidores al terminar ambas canciones fueron de agradecimiento por congregar a tantas personas que siguen la música en directo.

De ahí fue encadenando las letras de su álbum actual 'La cuarta hoja', con la de trabajos anteriores hasta llegar a canción que lo lanzó a la fama. Estrenó guitarra en Badajoz, azul como el Mar, por eso la bautizó con ese nombre, y porque también es el de su sobrina, contó. Con Mar entre las manos comenzaron a sonar los acordes de «Solamente tú». Mari Carmen abrazó a su madre, otros seguían el ritmo brazo arriba y otros grababan el momento.

'Te he echado de menos' fue el tema que puso a cantar a un grupo de amigas que no pararon de bailar en todo el concierto, hasta en las baladas tan características del artista no dejaron de mover los pies. «Las farmacéuticas te escuchamos todos los días», le gritaban desde la pista.

Regalo para Badajoz

Fue a mitad del concierto cuando se vivió uno de los momentos que seguro no olvidarán los pacenses. «Viajando esta mañana hasta aquí he escrito una canción para vosotros, no está ensayada pero la he hecho con todo el cariño del mundo», dijo el malagueño.

Al compás de una guitarra flamenca Alborán le dedicó unas letras a Badajoz y La Alcazaba, La Plaza Alta o La giralda a quién le declaró su amor y agradeció la espera.

Pasaban las doce de la noche, cuando se despidió del público y salió corriendo tras el escenario tras sus músicos. Pero Badajoz tenía ganas de más y comenzó a perdirle más canciones. A grito de «Otra, otra», trajo de regreso a Alborán al escenario, que cantó algunos temas más. Uno de ellos inédito y con mucho ritmo, que asegura haber compuesto hace poco y llevarlo a todos los conciertos en agradecimiento al público por escuchar música en directo.

Un espectáculo no sólo de música, también de luces y sonido que hicieron el deleite de sus fans. La pantalla gigante que había al fondo del escenario llevó a los pacenses a Saturno, al mar, a sobrevolar ciudades o a derruir castillos de arena. Una noche de lo más especial que sus seguidores no olvidarán en mucho tiempo.

La única queja que tuvieron muchos estuvo a la salida, no había suficiente iluminación para salir de La Alcazaba hasta la plaza Alta. Si no llega a ser por las linternas de los móviles más de uno se abría tropezado por las escaleras de la Puerta del Alpéndiz. Pero esto no evitó que los más animados regresasen a casa tarareando las canciones de Pablo Alborán.