Este es el recorrido de la media maratón Badajoz-Elvas de este domingo

REDACCIÓN Viernes, 30 de septiembre 2022, 08:53 | Actualizado 12:03h. Comenta Compartir

El domingo día 2 de octubre se celebra la 32 edición de la Meia Maratona Badajoz Elvas que organiza la Cámara Municipal de la ciudad portuguesa. La salida de la carrera está fijada a las 10.30 de la mañana (hora española) de la avenida de Huelva de la capital pacense, con llegada prevista al estadio de Elvas a partir de las 12.40 del mediodía (hora española), según informa la Fundación Municipal de Deporte.

En la cita deportiva participarán atletas de clubes de las dos ciudades. Éste es el recorrido de la prueba en España: avenida de Huelva, avenida de Villanueva, cruce con antigua N-V, avenida María Auxiliadora, calle Padre Tomás, avenida Tomás Romero de Castilla, calle Doroteo Morales Benítez, avenida República Dominicana, calle Santarém, Paseo fluvial, Puente de la Universidad, avenida Díaz Ambrona, avenida de Elvas y trasera de la antigua frontera de Caya. Los corredores continuarán por territorio portugués y terminarán en el estadio de atletismo de la localidad.

La media maratón Badajoz-Elvas es una de las carreras más populares de Badajoz por su carácter transfronterizo.

Carreras no autorizadas

Hace unos días se conocía que la carrera para recaudar fondos contra el cáncer se suspende porque la Policía Local no autoriza el recorrido. La prueba solidaria estaba prevista para el próximo 6 de noviembre y el circuito era principalmente por el río, con un tramo a través de la barriada de La Paz. El Ayuntamiento ha ofrecIdo mantener el evento deportivo si no pasa por la avenida República Dominicana, pero los organizadores no aceptan.

Tampoco se celebrará la carrera de la salud porque la Policía ha rechazo igualmente el recorrido. La cita se celebra en Padre Tacoronte con el objetivo de dar visibilidad a los barrios de la zona, pero el Ayuntamiento les propone trasladarlo al parque del río.

Temas

Maratones

Atletismo

Portugal

Elvas