La Carrera de la Salud tampoco se celebrará en Badajoz porque la Policía Local rechaza el recorrido

Otra cita en Badajoz queda cancelada por el conflicto de los servicios extraordinarios de la Policía Local. La Comisión Comunitaria de El Progreso ha anunciado que no podrá celebrar la tradicional Carrera de la Salud porque el Ayuntamiento de Badajoz no autoriza el recorrido habitual debido a un informe en contra de la policía.

Gloria González, secretaria de la Comisión Comunitaria explica que la carrera se ha celebrado en tres ediciones, pero que quedó parada debido a la pandemia. Los organizadores pidieron permiso a principios de año para recuperarla el mes de mayo, pero fueron rechazados. De nuevo en mayo pidieron permiso y acaban de ser rechazados de nuevo.

El Consistorio pacense les propone trasladar esta cita al parque del río, pero sus promotores se niegan. «El objetivo es que la gente venga a nuestros barrios, tener visibilidad. Son zonas con mala fama y queremos que vengan y que vean que hay buena gente. Al parque del río se puede venir cualquier día».

Para la Comisión Comunitaria la Carrera de la Salud solo tiene sentido en los barrios al norte de la vía de tren, es decir, El Progreso, el Gurugú, Santa Engracia y Los Colorines. Llevarla al río haría que perdiese el sentido. Por tanto, rechazan mantener esta prueba deportiva, pero piden al Ayuntamiento que busque una solución.

Alegan que la Carrera de la Salud no suponía un gran problema de tráfico porque solo se cortaba la avenida Padre Tacoronte durante dos horas.

La cancelación de esta cita se une a la de la Carrera contra el Cáncer cuyos organizadores han denunciado hace dos días que no se podrá celebrar por la misma razón, que la Policía Local no autoriza el recorrido tradicional. En este caso el Consistorio pacense alega que ha ofrecido alternativas a los organizadores, pero no las han aceptado.

Los problemas laborales de la Policía Local y su enfrentamiento con el Ayuntamiento de Badajoz han provocado distintas cancelaciones de eventos y, por el momento, no hay fecha para un acuerdo que acabe con estos conflictos.