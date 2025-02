Los GEO rastrean el río por tercer día consecutivo sin resultados

Natalia Reigadas Badajoz Jueves, 16 de diciembre 2021, 13:30 Comenta Compartir

Los GEO, la unidad de élite de la Policía Nacional, continúan buscando a Pablo Sierra en el Guadiana. Es el tercer día de trabajo del Grupo Especial de Operaciones en Badajoz, pero por el momento no hay resultados.

Estos efectivos siguen centrando la búsqueda en la orilla del Pico del Guadiana, el lugar donde apareció el teléfono móvil del estudiante. Con una barca, recorren la orilla buscando con pértigas mientras los buzos están preparados para meterse en el agua si hay pistas.

Mientras también continúa el trabajo de la unidad canina de la Policía Nacional que viajó este martes a Badajoz y permanece en la ciudad. Cuenta con dos perros especialistas en la búsqueda de personas. Se trata de un pastor belga y un labrador que ayer trabajaron en el Pico y hoy han ido a otras zonas, como Las Crispitas o el cauce del Rivillas. Sin embargo, tampoco hay resultados.

La búsqueda de los GEO no solo se centra en localizar a Pablo Sierra, que lleva 14 días desaparecido, sino también en cualquier indicio que ayude en su localización. Una de las hipótesis es que el estudiante de Matemáticas no fue al Pico, ya que era de noche y no tenía iluminación, sino que alguien tiró su teléfono móvil allí. Si este fuese el caso, podría haber otros objetos que, a diferencia del terminal, sí que cayeron al agua.

La familia del joven de Zorita ha mostrado su agradecimiento a la Policía Nacional por llevar a cabo este meticuloso rastreo del Guadiana. Esperan que continúe hasta que se pueda descartar que Pablo Sierra está en el río.

Temas

Desaparecidos

Badajoz